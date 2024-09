Bart Vriends

NOS Voetbal • vandaag, 10:18 Vriends maakt podcast over z'n wilde transferzomer: '8 miljoen in 3 jaar, voor mij?!' Thierry Boon redacteur/verslaggever NOS Sport

Thierry Boon redacteur/verslaggever NOS Sport



Zijn morele kompas slaat meteen op hol. "Ruim 8 miljoen euro om drie jaar lang in Saudi-Arabië te voetballen?" Een duivels dilemma, maar Bart Vriends hoeft hem niet zelf op te lossen. Hij blijkt belazerd door een nepagent.

Het verhaal is onderdeel van de vierdelige serie 'Road to Adelaide' van de Cor Potcast, waarin Vriends samen met oud-doelman Maarten de Fockert in detail praat over het proces om zijn ambitie, een avontuur in het buitenland, waar te maken.

Wat volgt is een uniek inkijkje in de schimmige wereld van transfers, waarin opties oneindig lijken, maar heel karig blijken. Van de iconische PSV-doelman Heurelho Gomes tot ex-Ajacied Ricardo Kishna. Allemaal denken ze de aanvoerder van Sparta aan zijn droomclub over de grens te helpen. Tevergeefs.

Houtje-touwtje

Vanuit Adelaide, zijn nieuwe thuisbasis, vertelt de 33-jarige Vriends over de roerige maanden die hij heeft gehad op de transfermarkt. Veel collega-voetballers zeggen zich te herkennen in zijn verhaal. "Ik begon enthousiast, werd halverwege cynisch en op het einde vooral gefrustreerd", zegt hij met een lach.

"Het heeft me toch wel verbaasd hoe slordig er wordt omgegaan met de fantasierijke kant van een voetballer", legt Vriends uit. "Er wordt zó vaak iets beloofd, dat heel interessant lijkt, maar helemaal niet concreet is. Als speler ga je dan toch hopen. In werkelijkheid word je aan het lijntje gehouden. Het is allemaal ook heel erg houtje-touwtje, hangt van toevalligheden aan elkaar."

Dat Vriends een voetballer is die verder kijkt dan het voetbalveld, was al bekend. Is het niet vanwege het inmiddels befaamde DWDD-filmpje waarbij hij allerlei hoofdsteden ter wereld moeiteloos opdreunt, dan is het wel vanwege zijn eigen podcast of optredens in andere televisie- of radioprogramma's.

NOS Bart Vriends bij Studio Voetbal

Ook heeft hij een studie communicatiewetenschappen en een master journalistiek afgerond. Met de podcastserie combineert hij zijn wens om nog te voetballen in het buitenland met zijn nieuwsgierigheid als podcastmaker. "Ik had er lol in. Ik had het goed bij Sparta, kon daar bijtekenen en was vanuit die positie benieuwd om uit te vogelen waar ik allemaal heen kon."

De zoektocht van Heurelho Gomes

Met een naderende transfervrije status wordt de voetballer via verschillende (om)wegen gecontacteerd, door personen die zeggen hem te willen helpen in zijn zoektocht naar een andere club. Op een gegeven moment zijn er wel een stuk of zes tussenpersonen voor hem bezig.

"Er zitten goede bedoelingen bij, maar velen willen ook gewoon geld aan je verdienen", erkent Vriends. "Die zitten op Transfermarkt.com en zien: hé, die Vriends loopt uit zijn contract. En denken: laat ik 'm eens bellen."

De meest opvallende tussenpersoon is Gomes, de Braziliaanse keeper. "Dat was een long shot, hoor. Ik kende iemand die op zijn beurt toevallig Gomes kende. Mooi toch? Dan is het verhaal zo geschreven: Heurelho Gomes die in Brazilië op zoek is naar een club voor Bart Vriends."

Van Rio de Janeiro tot Kaapstad en van Ibiza tot de Azoren. Het komt allemaal voorbij als potentiële bestemming, maar het blijven ook potentiële bestemmingen. De oren gaan pas echt klapperen wanneer Vriends per mail een contractvoorstel lijkt te krijgen van Al-Taawoun, een club uit Saudi-Arabië.

Duizelingwekkende bedragen zorgen voor duivels dilemma

Houd u vast: Vriends krijgt een vast salaris van 225.000 euro netto per maand, nog los van premies en bonussen, aangeboden. En het tekengeld is 840.000 euro netto. Niet gek voor een eredivisievoetballer die in de herfst van zijn carrière zit.

"Ik had helemaal geen interesse om daar te voetballen, het druist in tegen alles waar ik voor sta en het was ook niet het levensavontuur wat ik voor ogen had. Maar zoveel geld heb ik nog nooit op papier zien staan. Wat is dat dan voor keuze?"

Maar Vriends hoeft niet te kiezen. Hij is benaderd via Instagram en denkt vervolgens via de app Telegram contact te hebben met de 'Head of Recruitment' van de Saudische club. Leuk voor de podcast, denkt Vriends. "Ik zie het wel."

Maar na het contractvoorstel wordt het plots serieuzer. De verdediger gaat op onderzoek uit. Hij benadert een Nederlander die al bij de club speelt en komt erachter dat het zaakje stinkt. De persoon met wie Vriends contact heeft, blijkt iemand anders te zijn, die spelers eerst vraagt om 20.000 dollar over te maken, voordat het contract kan worden getekend. Oplichting dus.

De keuze tussen keiharde pegels en zijn eigen moreel hoeft hij niet te maken, maar de soap zorgt wel voor meer begrip bij Vriends voor de voetballers die wel kiezen voor het grote geld in Saudi-Arabië, waar International mensenrechten worden geschonden.

"Ik ben echt heel erg benieuwd hoeveel mensen in mijn omgeving weerstand kunnen bieden aan 8 miljoen euro gegarandeerd. Kijk, vanaf de zijlijn vinden we er allemaal wat van, maar dat is zo makkelijk gezegd als het contract niet onder jouw neus ligt."

Down under

Na een lange, stroeve en interessante zoektocht wordt het uiteindelijk Australië voor Vriends. Adelaide United, dat een samenwerkingsverband heeft met PSV, wordt concreet. De Nederlander Ernest Faber is daar net werkzaam als directeur voetbalzaken. Vriends tekent voor twee jaar.

In de voorbereiding, die wel vijftien weken duurt, is de Amersfoorter geblesseerd geraakt. "Dan merk je toch wel: hoe mooi de plaats ook is waar je bent, de echte bevrediging zit in het voetbal. Pas als dat goed is, worden alle secundaire dingen met goud omlijst."

Bart Vriends