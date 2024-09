EPA Archieffoto van de getroffen olieraffinaderij in Moskou

NOS Nieuws • vandaag, 09:40 Brand bij olieraffinaderij in Moskou na grote drone-aanval

Volgens Russische staatsmedia heeft Oekraïne afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd. Als gevolg daarvan is een olieraffinaderij in de regio Moskou in brand gevlogen, stelt de burgemeester op Telegram. Het Kremlin beweert dat ruim 150 drones werden neergehaald verspreid over vijftien regio's.

Kyiv heeft niet gereageerd op de berichten uit Moskou, maar voert met regelmaat drone-aanvallen uit op bijvoorbeeld munitie- en oliedepots in Rusland. Sinds de Russische invasie heeft Oekraïne fors geïnvesteerd in de productie van legerdrones.

Doden gemeld in Oekraïne

Afgelopen dag werden opnieuw Oekraïense stellingen en steden door het Russische leger beschoten. In de noordoostelijke stad Soemy viel volgens de lokale autoriteiten gisteren minstens een dode. Aan het oostfront werd in de plaats Tsjasiv Jar een flatgebouw geraakt. Volgens de gouverneur werden daarbij vijf mannen gedood.

Als de Russische berichten kloppen, heeft Oekraïne afgelopen nacht een van zijn grootste drone-aanvallen ooit uitgevoerd. De olieraffinaderij waar volgens staatsmedia brand woedt, ligt op een industrieterrein ten zuidoosten van de hoofdstad.

Brand olieraffinaderij afgeschaald

Er is geen onafhankelijke informatie over de situatie, maar de burgemeester stelt dat een gebouw was beschadigd door brokstukken van een neergehaalde drone. Aanvankelijk gold voor de brand het hoogst mogelijke dreigingsniveau. Kort daarna werd het risiconiveau verlaagd van vijf tot twee.

Er zijn nog geen berichten over slachtoffers bij de grote drone-aanval. Volgens Russische staatsmedia waren energiecentrales en infrastructuur het doelwit. De meeste drones werden gemeld in Koersk, de regio waar Oekraïne Russisch grondgebied heeft bezet.

Gevechten in Koersk

In het gebied worden dagelijks zware gevechten gemeld. Oekraïne geeft daarover geen gedetailleerde informatie vrij. Russische staatsmedia, die fungeren als spreekbuis van het regime, beweren vandaag dat tientallen getroffen mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het zou gaan om onder anderen twaalf kinderen, maar bewijs voor deze claim wordt niet geleverd.

Het lijkt erop dat de Oekraïense opmars in Koersk nagenoeg tot stilstand is gekomen. Volgens het dagelijkse verslag van de Amerikaanse denktank ISW werd gisteren geen Oekraïense terreinwinst gemeld.

Rusland rukt op richting Pokrovsk

De analisten schrijven dat Rusland eenheden heeft weggehaald aan het oostfront om te vechten in Koersk. Hoewel het gaat om beperkte aantallen, laat deze ontwikkeling volgens ISW zien dat de Oekraïense invasie over het hele front invloed heeft.

Maar vooralsnog blijft het Russische leger oprukken in de Oekraïense regio Donetsk. Het Kremlin beweert dat er weer een dorp is ingenomen op weg naar de logistiek belangrijke stad Pokrovsk. Volgens de BBC zijn Russische troepen de stad op enkele kilometers genaderd. De Oekraïense legertop bevestigt dat de situatie aan het oostfront 'moeilijk' is.