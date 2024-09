Israël vindt lichamen van zes gijzelaars, 'kort voor ontdekking gedood'

Verslaggever Sander van Hoorn in Israël:

"Boze demonstranten hebben wegen in Israël geblokkeerd. Al vanaf het begin vragen ze de regering een deal te sluiten, nu zeggen ze dat Netanyahu verantwoordelijk is voor de dood van de zes. Vanavond (normaal wordt er op zaterdag gedemonstreerd) zijn er door het hele land protesten aangekondigd. Het Forum voor de families van de Gijzelaars roept op tot een landelijke staking, morgen. Een grote ondernemersorganisatie steunt die oproep.

Vooral het nieuws dat de gijzelaars vlak voor hun ontdekking door Hamas werden vermoord, komt hard aan. Volgens Israël heeft autopsie uitgewezen dat de gijzelaars door het hoofd zijn geschoten. Als Netanyahu niet voor eigen politiek gewin een deal met Hamas zou blijven torpederen, zegt het Forum, zouden de gijzelaars nog leven. Drie van de zes zouden naar verluidt in de eerste fase van een deal vrijgelaten worden. Het verwijt komt niet alleen van de demonstranten, maar ook van de oppositie en van ministers in de regering. Ze verwijten Netanyahu ook dat hij pas uren later met een videoboodschap kwam.

Daarin legt Netanyahu de schuld terug bij Hamas. Zij blokkeren de deal, en laten door het vermoorden van gijzelaars zien dat ze helemaal geen deal willen. En in die analyse staat hij niet alleen. Een kleinere groep van familieleden van gijzelaars wil dat onderhandelingen met deze groep moordenaars en verkrachters (Hamas) worden afgebroken.

Op televisie delen de meeste commentatoren het sentiment en de analyse van de demonstranten, maar her en der is toch ook wel de vraag te horen aan die demonstranten welke deal ze dan voor ogen hebben? Eentje waarbij Hamas zich kan hergroeperen, herbewapenen en het wachten is op een nieuwe 7 oktober? En, zeggen zij, je kunt Netanyahu van alles verwijten. Maar Hamas ontvoerde deze zes en heeft ze in koelen bloede vermoord. Niemand anders."