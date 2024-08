NOS Sport • vandaag, 21:12 Gouden Bruinsma kan niet mee in paralympisch sprintgeweld op 50 meter vrije slag

0:48 Bruinsma in rommelige race naar zesde plek, wereldrecord Ma op 50 meter vrije slag

Na het knappe paralympisch goud op de 400 meter vrije slag heeft Liesette Bruinsma op de sprintafstand niet kunnen verrassen. Ruim 24 uur nadat ze haar gouden medaille had gekregen, eindigde ze in de finale van de 50 meter vrije slag als zesde.

In een rommelige race (30,66 seconden) week Bruinsma erg uit naar de zijkant en raakte het touw van haar baan. Tegen het geweld van de nieuwe paralympisch kampioen Ma Jia was hoe dan ook niet op te zwemmen. De Chinese tikte aan in 28,96 seconden, een wereldrecord. Nooit zwom een vrouw in de S11-klasse voor atleten met een visuele beperking onder de 29 seconden.

Het zilver was voor Karolina Pelendritou uit Cyprus, brons ging naar Marina Piddubna uit Oekraïne. De zesde plek voor Bruinsma was toch wat teleurstellend, gezien haar vorm op de 400 meter van vrijdag.

Meer kansen

De Friese zwemster, die al bezig is aan haar derde Paralympische Spelen, is door een progressieve oogziekte vrijwel blind. Acht jaar geleden in Rio, toen ze zestien jaar werd tijdens het toernooi, werd ze de succesvolste Nederlandse sporter van die Spelen. Toen haalde ze twee keer goud, één keer zilver en twee keer brons.

Drie jaar geleden in Tokio pakte Bruinsma zilver op de 50 en 400 meter vrije slag. In Parijs zit ze naar eigen zeggen een stuk beter in haar vel, vertelde ze vrijdagavond.

"Hier ben ik lekker aan het genieten. Ik ben gaan werken met een psycholoog, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb gewerkt aan mijn persoonlijke ontwikkeling, hoe ik mijn grenzen moet verleggen, hoe ik om moet gaan met spanning. Het plaatje past nu gewoon in elkaar."

Bruinsma komt dinsdag 3 september de 200 meter wisselslag en ze zwemt zaterdag 7 september nog de 100 meter vrije slag.

Dorsman niet in finale 50 vrij

Voor Rogier Dorsman verlopen de Paralympische Spelen tot nu toe nog niet zoals hij had gehoopt. Na zijn zilveren medaille op de 400 meter vrije slag, waar hij als topfavoriet ging voor goud, werd hij zaterdagochtend op de 50 meter vrije slag in de series al uitgeschakeld.

Dorsman tikte aan in 27,18 seconden, goed voor de negende tijd in totaal. Een tijd bij de beste acht was nodig voor een finaleplaats.

De 25-jarige Dorsman, die in Tokio drie keer goud pakte, doet in totaal aan zes zwemonderdelen mee deze Spelen. Na de 50 en 400 meter vrije slag, staan nog de 100 meter schoolslag, 200 meter wisselslag, 100 meter rugslag en 100 meter vlinderslag op het programma voor hem.