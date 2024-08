Paul van Riel / HH Sweet Briar College

NOS Nieuws • vandaag, 02:51 Vrouwenhogeschool in VS weert transgender studenten op basis van regel uit 1900

Een hogeschool voor vrouwen in de Amerikaanse staat Virginia heeft besloten dat transgender personen vanaf volgend schooljaar niet meer welkom zijn. De meeste andere hogescholen voor vrouwen in het land laten transgender studenten wel toe.

Sweet Briar College, een private hogeschool met ongeveer 460 leerlingen, baseert zich voor het verbod op de "juridisch bindende regels van de oprichtster" die in 1900 overleed. De school werd op haar landgoed gevestigd na haar dood naar aanleiding van haar testament. Indiana Fletcher Williams schreef daarin dat de school "een plek is voor meisjes en jonge vrouwen". De huidige leiding stelt dat die zinsnede moet worden toegepast "zoals die werd geïnterpreteerd in de tijd waarin de regel werd opgesteld".

Steeds minder vrouwenhogescholen

De regel betekent volgens het opleidingsinstituut dat een nieuwe leerling moet "bevestigen dat haar bij geboorte toegekende geslacht vrouwelijk is en dat zij consequent als vrouw leeft en zich identificeert als vrouw".

Er zijn in de Verenigde Staten steeds minder private hogescholen en universiteiten voor vrouwen. In de jaren zestig waren er nog meer dan tweehonderd van dergelijke hogescholen en universiteiten. Nu zijn daar nog dertig van over.

Toelatingsbeleid

The Stonewell Center, een aan de Universiteit van Massachussetts verbonden informatiegroep voor lhbti'ers meldt aan persbureau AP dat 23 van deze historische vrouwenhogescholen en universiteiten een beleid voeren waarbij "in ieder geval sommige trans studenten" worden toegelaten. Drie onderwijsinstituten, waaronder Sweet Briar weren trans vrouwen.

Een deel van de studenten en een grote groep docenten is het niet eens met de nieuwe regels. Zij vrezen dat het nieuwe beleid ook studenten afschrikt die niet transgender vrouw zijn, terwijl iedere student hard nodig is. In 2015 dreigde de school, net als veel andere vrouwenhogescholen, al te sluiten. Dat kon toen met financiële hulp van oud-studenten ternauwernood worden voorkomen.

Selectief

Tegenstanders wijzen er daarnaast op dat de schoolleiding de regels die Fletcher Williams opstelde nogal selectief toepast. Zo schreef de oprichtster ook dat de school een plek moest zijn "voor de educatie van witte meisjes en jonge vrouwen". Pas na de invoering van de Civlil Righs Act in 1964 waren zwarte studenten er welkom. In deze landelijke wet staat onder meer dat discriminatie op basis van huiskleur niet is toegestaan.

De regering-Biden breidde onlangs een maatregelenpakket uit 1972 uit dat seksediscriminatie in het onderwijs verbiedt. Private universiteiten en hogescholen hoeven zich echter niet aan deze zogenoemde Title IX-wetten te houden omdat zij een uitzonderingspositie hebben.