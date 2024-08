Ook kindje (1) dat in Helmond uit raam viel is overleden

Het kind van anderhalf dat woensdag uit een raam viel in Helmond, is overleden. Dat meldt de politie. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een noodlottig ongeval.

Het incident gebeurde op de Markt in het centrum van de stad. De terrassen zaten op dat moment vol. Veel mensen zagen het gebeuren. "Iedereen raakte in paniek", vertelde een ooggetuige aan Omroep Brabant .

Ongelukken

In enkele weken tijd zijn meerdere kinderen gewond geraakt na een val uit het raam. Een van die kinderen, een 1-jarige die twee weken geleden in Rotterdam vanaf de vierde verdieping viel, is overleden aan zijn verwondingen. Dat werd eveneens vandaag bekend. Ook in dat geval ging het om een noodlottig ongeval.