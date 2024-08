NOS Sport • vandaag, 19:00 • Aangepast vandaag, 20:03 Zilver voor topfavoriet Dorsman op 400 meter vrij: 'Niet waar ik voor kwam'

Rogier Dorsman heeft bij de Paralympische Spelen in Parijs een zilveren medaille veroverd op de 400 meter vrije slag. De Nederlander tikte vijf seconden na de zestienjarige Tsjech David Kratochvil aan.

Dorsman lag na 100 meter op de derde positie, maar kwam vervolgens op stoom. Hij leek op titelprolongatie af te gaan, maar had geen rekening gehouden met Kratochvil, die een indrukwekkend slotstuk in huis had.

De winnende tijd van Kratochvil was met 4.26,34 een Europees record. Dorsman klokte 4.31,34. "Klotezooi", was de eerste duidelijke reactie van Dorsman na de finale. "Dit is niet waar ik voor kwam, zeker niet op deze afstand. Ik zwom best wel goed tot 250 meter, toen kakte ik helemaal in."

De 25-jarige Dorsman, die bezig is aan zijn tweede Paralympische Spelen, gold in Parijs als grote favoriet op de 400 meter vrije slag. Hij is op dat nummer tweevoudig wereldkampioen en pakte drie jaar geleden in Tokio paralympisch goud.

Dorsman snapt zelf niet waar de voor hem teleurstellende race vandaan komt. "Ik voel me topfit, sterker dan ik ooit ben geweest." Ook de volle tribunes, het juichende publiek gaf hem energie. "Maar dan moet je vleugels krijgen en niet achteruit gaan zwemmen."

Netvliesziekte

Dorsman zwemt al van jongs af aan wedstrijden. Na het behalen van zijn B-diploma op zesjarige leeftijd ging hij bij ZZ&PC De Devel in Zwijndrecht zwemmen. Toen in december 2012, op dertienjarige leeftijd, zijn zicht snel achteruit ging, kreeg hij het ook in het zwembad lastiger.

Op zijn eigen website schrijft hij dat zijn afnemende zicht, veroorzaakt door de netvliesziekte choröideremie, vaak leidde tot gaten in zijn hoofd omdat hij de kant niet meer goed kon zien. Via zwembond KNZB kwam Dorsman in aanraking met paralympisch zwemmen en sinds 2019 maakt hij deel uit van de nationale paralympische selectie.

Dorsman doet in totaal aan zes zwemonderdelen mee deze Spelen. Op de 100 meter schoolslag en 200 meter wisselslag is hij titelverdediger. Daarnaast staat hij bij de 50 meter vrije slag, 100 meter rugslag en 100 meter vlinderslag op de startlijst.

Van Wanrooij valt buiten medailles

Thomas van Wanrooij is er net niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 100 meter rugslag. Hij tikte in de finale aan als vierde, achter de Russen Ihar Boki (goud), Vladimir Sotnikov (zilver) en de Fransman Alex Portal (brons).

De codes van het paralympisch zwemmen uitgelegd De letters die gebruikt worden bij het paralympisch zwemmen, zoals SB13 en SM10, verwijzen naar de zwemslag, ofwel de sportklasse: S (Swimming): Vrije slag, vlinderslag en rugslag, SB (Swimming Breaststroke): Schoolslag, SM (Swimming Medley): Wisselslag. De cijfers bij het paralympisch zwemmen gaan over de classificatie van de handicap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen beperkingen: fysiek (1 t/m 10, van licht tot zwaar), visueel (11 t/m 13, van blind of zeer slechtziend tot beste visuele scherpte) en verstandelijk (14).