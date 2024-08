Getty Images Chantalle Zijderveld

NOS Sport • vandaag, 13:29 Titelverdedigster Zijderveld begint overtuigend aan paralympisch zwemtoernooi

De Nederlandse zwemmers zijn sterk begonnen aan de Paralympische Spelen van Parijs. Alle Nederlanders die in de series vrijdagochtend in actie kwamen, plaatsten zich voor de finale.

Met name Chantalle Zijderveld begon overtuigend aan het zwemtoernooi. Op de 100 meter schoolslag was de titelverdedigster in de series met 1.14,85 veruit de snelste. Ook Lisa Kruger was snel genoeg voor een finaleticket. Zij zette in haar heat 1.17,53 neer, de derde tijd in totaal. De Chinese Zhang Meng klokte met 1.15,56 de tweede tijd.

Liesette Bruinsma ging op de 400 meter vrije slag probleemloos door naar de finale. Ze tikte in de series aan in 5.06,82, de derde tijd in totaal. Anastasia Pagonis uit Amerika was de snelste in 5.04,60.

De codes van het paralympisch zwemmen uitgelegd De letters die gebruikt worden bij het paralympisch zwemmen, zoals SB13 en SM10, verwijzen naar de zwemslag, ofwel de sportklasse: S (Swimming): Vrije slag, vlinderslag en rugslag, SB (Swimming Breaststroke): Schoolslag, SM (Swimming Medley): Wisselslag. De cijfers bij het paralympisch zwemmen gaan over de classificatie van de handicap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen beperkingen: fysiek (1 t/m 10, van licht tot zwaar), visueel (11 t/m 13, van blind of zeer slechtziend tot beste visuele scherpte) en verstandelijk (14).

Op de 100 meter rugslag klokte Thomas van Wanrooij met 1.00,41 de vierde tijd, goed voor een finaleplaats. Om in aanmerking te komen voor een medaille moet de Nederlander nog wel wat sneller zwemmen in de finale.

De Russen Vladimir Sotnikov (58,32), Ihar Boki (58,97) en de Fransman Alex Portal (59,56) doken namelijk in de series al onder de minuut.

De eerste finales van het zwemtoernooi staan vanavond op het programma. Dan zien we ook Rogier Dorsman in actie. Hij probeert op de 400 meter vrije slag zijn olympische titel te verdedigen. De zwemfinales zijn vanaf 17.30 uur live te volgen via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.