EPA Mario Vuskovic in het shirt van HSV

NOS Voetbal • gisteren, 22:59 HSV wil op epo betrapte voetballer 'niet laten vallen', ondanks vier jaar schorsing

Voetballer Mario Vuskovic van de Duitse club Hamburger SV is voor vier jaar geschorst voor het gebruik van epo. In eerste instantie werd de nu 22-jarige verdediger voor twee jaar geschorst, na een beroepszaak bij het internationale sporttibunaal CAS is de schorsing verdubbeld.

De dopingzaak is opvallend omdat Vuskovic de eerste voetballer is een schorsing krijgt nadat hij is betrapt op het gebruik van epo. De speler en club hebben altijd ontkend.

Er was onenigheid over de wijze waarop de dopinganalyse was uitgevoerd. HSV voerde vier deskundigen op die de uitslag van de dopingcontrole betwistten. De sportrechtbank van de DFB oordeelde echter dat de A- en B-staal voldoende zekerheid gaven over de aanwezigheid van epo.

Steun

Teamgenoten, supporters en clubbestuurders staan nog altijd openlijk achter de jonge Kroaat, die in 2022 werd overgenomen van Hajduk Split.

Getty Spelers van HSV eren de op epo-gebruik betrapte Mario Vuskovic tijdens een duel met 1 FC. Nürnberg in mei

Vuskovic, die nog een contract heeft tot komende zomer, liep eind 2022 tegen de lamp bij een dopingcontrole waarop de Kroatische verdediger een schorsing van twee jaar kreeg. De Kroaat en zijn club HSV verzamelden advocaten en experts om naar de zaak te kijken en stapten naar het CAS.

Langer straf

Daar kreeg de voetballer echter niet de gehoopte strafvermindering of zelfs vrijspraak, maar een langere schorsing. Op voorspraak van de Duitse dopingautoriteit NADA en het Wereldantidopingagentschap (WADA) werd de schorsing verdubbeld: van twee naar vier jaar.

Die termijn is in lijn met de regels van de FIFA, meldt het CAS, dat geen "verzachtende omstandigheden" vaststelde in het verweer van Vuskovic. De voetballer zal daarom tot november 2026 geen wedstrijden mogen spelen of trainen bij zijn club.

"Ik zal niet stoppen met vechten", schrijft Vuskovic op Instagram. "Ik heb het gevoel dat we in een wereld leven waarin waarheid en gerechtigheid niets meer betekenen. Ik heb niets verkeerd gedaan en ik zal niet stoppen met vechten totdat ik mijn onschuld heb bewezen."

In een reactie meldt HSV dat Vuskovic "lid van de HSV-familie was, is en blijft". "De reacties bij iedereen binnen de club waren hetzelfde, we zijn allemaal diep getroffen", zegt directeur Eric Huwer. "We hebben ook talloze e-mails en telefoontjes gekregen van trouwe partners, aandeelhouders en fans, die allemaal dezelfde strekking hadden: ontzetting, onbegrip en medeleven."

Huwer verwacht zaterdag bij de thuiswedstrijd van HSV tegen Preußen Münster in de tweede Bundesliga dat de supporters hun steun aan Vuskovic zullen laten merken. "We zijn er zeker van dat de passie voelbaar zal zijn in het stadion. Voor de club, en voor Mario."

Epo-gebruik in sport Het hormoon erytropoëtine (epo) zorgt voor de aanmaak van rode bloedcellen. In genetisch gemanipuleerde vorm duikt het sinds de jaren 1990 op in de sport als bloeddopingmiddel, voornamelijk in duursporten. Hoe hoger het aantal rode bloedcellen, hoe meer zuurstoftransport in het lichaam kan plaatsvinden, waardoor een sporter langer op een hoger niveau kan presteren. Sinds begin 2000 is het mogelijk om genetisch gemanipuleerde epo in de urine, en dus via dopingtest, aan te tonen.