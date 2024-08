Man (67) vrijgesproken van moord op echtgenote omdat hij sliep

Een man van 67 uit Veghel is vrijgesproken van de moord op zijn vrouw in september vorig jaar. De vrouw werd door hem gewurgd met het snoer van een bedlampje in hun huis. De rechtbank oordeelt dat hij dat deed in zijn slaap en dat er dus geen sprake was van opzet. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden zeven jaar cel geëist voor doodslag.