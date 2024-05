In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 14:16 • Aangepast vandaag, 17:28 Nederlander moet 12,5 jaar de cel in voor doden echtgenote

Een man uit Benthuizen (ZH) moet 12,5 jaar de cel in voor het doden van zijn Maleisische echtgenote in 2007. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Bert den B. werd eerder vrijgesproken voor de moord in Thailand.

In oktober 2008 werden de stoffelijke resten van de toen 37-jarige vrouw gevonden in een dichtgemetselde beerput, schrijft Omroep West. Die stond naast de woning van het echtpaar in Ranong, aan de westkust van Thailand. De vrouw werd destijds al elf maanden vermist.

Den B. had de woning toen al geruime tijd verlaten. Het onderzoek van de Thaise politie werd overgenomen door een coldcaseteam in Nederland, nadat Den B. weer in zijn vaderland was gaan wonen.

Hij heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft met de dood van zijn vrouw en werd in 2019 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Twee weken geleden was de eis bij het hof 11,5 jaar celstraf.

Mishandeld

De doodsoorzaak van de vrouw is nooit vastgesteld. Getuigen hebben echter verklaard dat ze werd mishandeld door haar echtgenoot. De vrouw zou tegen haar familie hebben gezegd dat ze vreesde voor haar leven. "Ze werd gevonden in een beerput, waarvan het deksel was gesloten en dichtgesmeerd met cement. Dat kan ze niet zelf hebben gedaan", aldus het OM.

Peter R. de Vries maakte in 2012 een uitzending over de zaak. De advocaat van Den B. zei twee weken geleden nog dat getuigen daardoor zijn beïnvloed en dat de man mede daarom vrijgesproken moest worden.