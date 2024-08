De Perenhoeve / Facebook

NOS Nieuws • vandaag, 11:04 Politie biedt excuses aan voor gebruik geweld op feest in Ruinerwold

Bij een huwelijksfeest op een evenementenlocatie in Ruinerwold afgelopen vrijdagavond hebben agenten onterecht geweld gebruikt tegen feestvierders. Daarvoor biedt de politie nu excuses aan. "De situatie had anders opgelost kunnen worden."

Het feest vond plaats in de Perenhoeve in het Drentse dorp. Ter ere van het 40-jarig huwelijk van de eigenaren, Nico en Ginette Westenbrink, waren zo'n honderd mensen aanwezig.

Gebroken arm

Rond 19.00 uur was het feest nog in volle gang en kwamen twee boa's en twee agenten het terrein op voor een controle, vertelt Nico Westenbrink bij RTV Drenthe. "Ik bleef zitten en dacht: de kinderen regelen het wel."

Het viertal wilde doorgelaten worden naar het feest, vertelt Westenbrink. "Maar mijn kinderen verzochten ze om maar één iemand daarheen te laten gaan. Ze vonden het niet nodig dat ze met zijn vieren de zaal zouden binnengaan." Omdat niet werd meegewerkt aan de controle, is toen geweld gebruikt door de agenten.

Een van de agenten gebruikte zijn wapenstok om de dochter van Westenbrink te slaan. Zij heeft er een gebroken arm en een hersenschudding aan overgehouden. "Mijn andere dochter kreeg ook vier klappen, en toen de agent bij mij kwam kreeg ik er nog twee", zegt Westenbrink. "Mijn zoon had hij een trap gegeven."

Van ons mag je verwachten dat er voorspelbaar en de-escalerend gehandeld wordt. Dat is vrijdagavond niet gebeurd. Bob Joop van der Woude, lid van de districtsleiding van de politie Drenthe

Volgens de politie is "letsel ontstaan bij meerdere personen" en had het "anders opgelost kunnen worden". Gisterochtend heeft de politieleiding daarom de familie Westenbrink bezocht bij de Perenhoeve. Bob Joop van der Woude, lid van de districtsleiding van de politie Drenthe, betreurt ten zeerste dat er letsel is ontstaan. "Van ons mag je verwachten dat er voorspelbaar en de-escalerend gehandeld wordt. Dat is vrijdagavond niet gebeurd."

"Het heeft veel impact gehad", gaat hij verder. "Dit raakt ons zelf ook. Het gesprek dat we hebben gehad was hopelijk een eerste stap in de richting van vertrouwen."

Nico Westenbrink vertelt dat het bezoek van de politie in de goede aarde viel bij hem en zijn familie. "Ze hebben iedereen een hand gegeven, ieders verhaal aangehoord en hadden bossen bloemen voor ons mee. Daar hadden wij alle waardering voor", zegt hij. "Ze gaven duidelijk een signaal dat dit niet is hoe de politie zich moet gedragen."

Wapenstok was legitiem

De betreffende agenten zijn niet op non-actief gezet, omdat het inzetten van de wapenstok volgens Van der Woude legitiem was. "Die mag gebruikt worden als er een bepaalde mate van belemmering is geweest, en die was er." Politiewerk is mensenwerk, benadrukt hij. "Agenten moeten beslissingen vaak binnen een paar seconden maken. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee."

Agenten mogen in Nederland geweld toepassen als de situatie dat behoeft. Wel zijn er regels verbonden aan geweldsgebruik. Als agenten dat doen, moeten ze dat melden bij een hulpofficier van justitie. Daarna wordt de situatie onderzocht en beoordeeld. De melding bij de hulpofficier is gemaakt en op dit moment is het beoordelingsproces nog bezig.