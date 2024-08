Topman Ford zet mes in diversiteitsprogramma na druk van conservatieven

Autofabrikant Ford gaat het mes zetten in diversiteitsprogramma's voor werknemers. Dat meldt persbureau Reuters, dat een e-mail met de mededeling in handen kreeg. De autofabrikant sluit zich daarmee aan bij andere grote bedrijven in de VS die de afgelopen tijd onder druk van conservatieve activisten diversiteitsprogramma's op de schop gooien.

Ford stapt onder meer uit een programma van de Human Rights Campaign Foundation, dat beoordeelt hoe bedrijven lhbti'ers behandelen op de werkvloer. Ook stopt het autobedrijf met sponsoring van evenementen die diversiteit bevorderen, zei Ford-topman Jim Farley in een e-mail aan medewerkers.

Motorfabrikant Harley Davidson liet gisteren op X ook weten te stoppen met verschillende initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie, zoals het geven van cursussen over dit onderwerp. Ook heft de fabrikant de afdeling op die over diversiteit en inclusie gaat.

Gesteund door senatoren

De activist vindt "dat het tijd is om van deze beleidsregels af te stappen en weer neutraliteit en gezond verstand terug te brengen in het bedrijfsleven", zo zei hij in een interview met televisiezender CNN. Starbuck krijgt steun van Republikeinse senatoren en meerdere bekende rechtse activisten in de VS.