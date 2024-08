Hugo de Jonge wordt waarnemend commissaris van de Koning in Zeeland

In samenwerking met

Hugo de Jonge is voorgedragen als waarnemend commissaris van de Koning in Zeeland. Dat melden de oud-minister en de provincie op X . Hij moet het stokje tijdelijk overnemen van Han Polman, die volgende maand vertrekt naar de Raad van State.

Tot een nieuwe commissaris van de Koning is gevonden, neemt De Jonge de taken waar. De oud-minister, geboren en getogen Zeeuw, noemt de voorgenomen benoeming een eer.

Het nieuws werd vanavond bekendgemaakt in een besloten vergadering in het provinciehuis in Middelburg, schrijft Omroep Zeeland. De Jonge begint op 16 september.