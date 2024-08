Reuters Telegram-topman Doerov tijdens een speech

NOS Nieuws • vandaag, 22:35 Telegram-baas Doerov wordt vervolgd in Frankrijk, mag land niet verlaten

Telegram-oprichter Pavel Doerov wordt vervolgd in Frankrijk. Dat melden de Franse autoriteiten, nadat Doerov vanmiddag voor de rechter moest verschijnen. Doerov wordt verdacht van medeplichtigheid aan het toestaan van criminele activiteiten, waaronder kindermisbruik en drugshandel, via het platform Telegram.

De Russische techmiljardair werd afgelopen zaterdag gearresteerd in Frankrijk, toen hij met zijn privévliegtuig vanuit Azerbeidzjan was geland op een vliegveld bij Parijs. De oprichter en topman van Telegram werd aangehouden vanwege een lopend onderzoek van de Franse cybercrime-eenheid en het nationale fraudebureau. Hij werd verhoord en vier dagen vastgehouden, tot hij vandaag naar een rechter werd gebracht die een oordeel moest vellen over het onderzoek.

Doerov heeft een borgsom van 5 miljoen euro betaald en mag het proces nu in vrijheid afwachten. Hij moet wel in Frankrijk blijven en zich twee keer per week op het politiebureau melden.

Criminelen

Het onderzoek richt zich op de chatapp Telegram. De app waar wereldwijd zo'n 700 miljoen mensen gebruik van maken, is volgens de Franse justitie een walhalla voor criminelen.

De Franse autoriteiten vinden dat Telegram onvoldoende doet om criminele praktijken tegen te gaan. Zo wordt er nauwelijks gemodereerd en werkt het bedrijf niet mee aan strafrechtelijke onderzoeken; zo deelt het de identiteit van verdachten bijvoorbeeld niet met autoriteiten. Doerov zou volgens de tv-zender TF1 op een Franse opsporingslijst hebben gestaan.

'Absurd'

Volgens de Amerikaanse website Politico zou er ook zo'n opsporingsbevel zijn voor de broer van Doerov, Nikolaj. Hij is medeoprichter van Telegram en zou ook onderdeel zijn van het onderzoek. Het is niet duidelijk of de Franse justitie weet waar Nikolaj verblijft. De arrestatiebevelen tegen Doerov en zijn broer zouden in maart al zijn uitgegeven.

Telegram zelf vond de arrestatie van de topman "absurd" en zei dat Doerov niets te verbergen heeft. Ook de Russische ambassade zei "onmiddellijke stappen" te ondernemen na de arrestatie en eiste meer duidelijkheid. De Franse president Macron meldde dat de arrestatie in ieder geval niet politiek gemotiveerd was.

Pavel Doerov werd in Rusland geboren, maar ontvluchtte het land na een conflict met de staat over het platform VK, een Russische variant van Facebook. Doerov is samen met zijn broer ook oprichter van dat platform en weigerde om oppositiekanalen op VK te sluiten. Hij verhuisde naar Dubai, en heeft volgens Franse media tegenwoordig naast de Russische ook de Franse en Emirati nationaliteit.