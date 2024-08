Tientallen doden door noodweer en aardverschuivingen in Jemen

Zeker 33 mensen zijn in Jemen omgekomen door hevige regenval en aardverschuivingen in de Jemenitische plaats Al Mahwit, zo'n 115 kilometer ten westen van de hoofdstad Sanaa. Dat zegt een vertegenwoordiger van de gelijknamige provincie tegen het staatspersbureau Saba. Er wordt nog naar een onbekend aantal vermisten gezocht.

340.000 mensen getroffen

In een eerder dit jaar verschenen rapport verwacht de Rode Halve Maan dat Jemen in de toekomst over het algemeen met minder neerslag te maken zal krijgen, maar dat de overstromingen in het regenseizoen wel heftiger zullen worden.