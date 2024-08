Boete voor importeur van blikjes energiedrank vanwege ontbreken statiegeldlogo

Een importeur van roze Red Bull-blikjes heeft een boete gekregen voor het verkopen van blikjes zonder statiegeld. Het Openbaar Ministerie geeft deze boete omdat dit strafbaar is. Het statiegeld op blikjes geldt in Nederland sinds vorige zomer.

In Nederland worden de energiedrankjes in verschillende kleuren verkocht, maar de roze variant is hier niet uitgebracht. En juist deze werd door filmpjes op sociale media als Instagram en TikTok ineens populair. Afgelopen maart meldde RTL Nieuws al dat verschillende importeurs de roze blikjes uit onder meer uit Duitsland haalden en - zonder statiegeld dus - via kanalen als marktplaats verkochten.