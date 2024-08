Tien doden bij grootste legerinval op Westoever sinds begin Gaza-oorlog

Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv:

"De Israëlische aanvallen vinden allemaal plaats in Zone A. Dat zijn gebieden op de bezette Westelijke Jordaanoever die integraal onder Palestijns bestuur vallen. Invallen, met name in de vluchtelingenkampen, zijn daar sinds 7 oktober steeds vaker. Maar de schaal waarop het nu gebeurt, is lange tijd niet meer gezien.

Met luchtaanvallen, grondaanvallen, wegblokkades en vernieling van wegen door bulldozers, liggen grote delen van het openbare leven stil. Mensen wachten af wat er komen gaat en trekken vergelijkingen met wat er in Gaza gebeurt. Ook de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken maakt die vergelijking, maar dan als aanbeveling.

De vluchtelingenkampen waren tentenkampen in 1948 toen veel Palestijnen vluchtten uit wat nu Israël is. In de loop van de jaren zijn ze 'versteend'. Er zijn appartementengebouwen gekomen op de plek waar tenten stond, maar de straten zijn nog net zo smal als toen. De infrastructuur is gebrekkig, er is weinig werk en onderwijs en medische zorg wordt bijna uitsluitende verzorgd door UNWRA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Het is die uitzichtloosheid die ervoor zorgde dat Palestijnse groepen als Hamas, Islamitische Jihad en andere er een stevige basis hebben.