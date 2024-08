Omroep Brabant, Noël van Hooft

NOS Nieuws • vandaag, 08:04 • Aangepast vandaag, 09:36 Geen vliegverkeer op Eindhoven Airport door storing

Eindhoven Airport heeft sinds vanmorgen te maken met een storing. Vliegtuigen kunnen daardoor niet opstijgen en landen op de luchthaven.

De Koninklijke Luchtmacht laat via X weten dat het gaat om een netwerkstoring, waardoor vluchten niet afgehandeld kunnen worden. Naar verluidt zit het probleem bij de verkeerstoren.

Oorzaak onbekend

Het is niet duidelijk hoelang de storing gaat duren. "Er is geen vliegverkeer mogelijk tot de oorzaak achterhaald is", laat een woordvoerder van de luchthaven weten.

De eerste vluchten vanaf Eindhoven Airport vertrekken normaliter vanaf 07.00 uur, "maar bij het opstarten ontdekten we de storing. Daardoor zijn vandaag nog geen vluchten vertrokken."

Reizigers komen niet verder dan de aankomsthal:

0:28 Gates met hek afgesloten op Eindhoven Airport door storing

"Het is een chaos op de luchthaven", zegt Omroep Brabant verslaggever Noël van Hooft die in Eindhoven is. "De security is helemaal afgesloten. Honderden, misschien wel een paar duizend mensen staan hier te wachten en krijgen eigenlijk geen informatie."

Op sociale media klagen reizigers daarover: "Er wordt al een aantal uur niet verteld wat er aan de hand is."

Volgens een woordvoerder van de luchthaven zouden vandaag in totaal zo'n 20.000 reizigers vertrekken of aankomen in Eindhoven. "We weten nog niet wat de impact van de storing zal zijn en hoe het vliegverkeer er de rest van de dag uitziet. We raden reizigers aan onze website en sociale media in de gaten te houden voor updates over hun vlucht."

Reizigers die vanmorgen met Ryanair vanaf Eindhoven naar Sevilla en Malaga zouden vliegen worden met bussen naar de luchthaven Weeze in Duitsland gebracht, vanaf waar zij zullen vertrekken.

Op andere luchthavens in Nederland lijkt geen sprake te zijn van een storing. Een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zegt ook geen last te hebben van een storing en te kunnen opereren als gebruikelijk.