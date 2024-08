Armeense Mikael en moeder dienen nieuwe verblijfsaanvraag in, voorlopig geen uitzetting

De 11-jarige Mikael en zijn moeder hebben een nieuwe aanvraag ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om in Nederland te mogen blijven. Dat bevestigt kinderrechtenorganisatie Defence for Children aan de NOS na berichtgeving in Het Parool. Daarmee is hun uitzetting naar Armenië voorlopig van de baan.