NOS Nieuws • vandaag, 17:55 • Aangepast vandaag, 21:17 400 mensen bij demonstratie voor Armeense Mikael

Ongeveer vierhonderd mensen hebben vanavond in Amsterdam-Zuidoost meegelopen met een 'Solidariteitsmars voor Mikael', onder wie buren, vrienden en andere sympathisanten van de 11-jarige jongen van Armeense afkomst. Sommigen hadden borden bij zich met teksten als: "Den Haag, schaam je" en "Bij goed beleid hoort menselijkheid".

Ook Mikael zelf en zijn moeder waren bij de betoging. Mikael had een shirt aan met de tekst: "Geen afkomst maar toekomst". Hij noemde de mars bijzonder en mooi, "maar de reden is ietsje minder leuk."

Hij is blij dat zo veel mensen hem steunen. "Mensen moeten niet naar afkomst kijken, maar naar de toekomst om iets te bereiken. Ik verdien het gewoon om hier te blijven."

Stapelen van procedures

De Raad van State oordeelde vorige week dat de in Nederland geboren jongen en zijn moeder Gohar (56) geen verblijfsvergunning hoeven te krijgen, wat betekent dat ze worden uitgezet naar Armenië.

Ondanks de uitspraak, is de hoop van de familie en betrokkenen dat er toch nog een oplossing komt. De ogen zijn daarbij ook gericht op minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV).

Maar die zei vandaag opnieuw dat ze niks voor hen kan doen. "De hoogste rechter heeft dit bepaald en wij zien geen reden om hiervan af te wijken." Volgens Faber is moeder Gohar verantwoordelijk. "Zij heeft hem in deze situatie gebracht door het veertien jaar lang stapelen van procedures. Ik snap dat het vervelend is voor hem, maar zo werkt een democratische rechtsstaat."

'Kleine kans'

Marlou Schrover, hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, zegt dat de minister wel degelijk nog wat zou kunnen doen. "De minister kan nog steeds gebruikmaken van de mogelijkheid om iemand een verblijfsvergunning te verlenen."

Tot 2019 hadden ministers en staatssecretarissen een zogeheten discretionaire bevoegdheid. Daarmee konden ze bij hoge uitzondering, in "schrijnende gevallen", een verblijfsvergunning toekennen. Van der Burgs voorganger Mark Harbers besloot in 2019 een einde te maken aan die bevoegdheid. Dat deed hij in ruil voor het niet uitzetten naar Armenië van Lili en Howick, die na veel aandacht in de media en veel druk op de politiek toch in Nederland mochten blijven.

Toch is de kans klein dat dat gebeurt. Faber is hier wederom heel duidelijk over. Daarbij kan het een precedent scheppen voor andere kinderen die in onzekerheid zitten, vindt Schrover. "Als een minister alsnog zou besluiten dat Mikael en zijn moeder in Nederland mogen blijven, is dat natuurlijk oneerlijk voor al die mensen die wel gewoon Nederland hebben verlaten."

Onderzoeker migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen Carolus Grütters vindt wel dat de minister Mikael alsnog een verblijfsvergunning moet geven. "Er zijn de afgelopen jaren vergelijkbare zaken geweest en die kinderen mochten gewoon blijven", zegt hij.

"De regeling waarvoor hij in aanmerking kwam bestaat al niet meer en het groepje kinderen dat nog uit die tijd stamt is hooguit een handvol. Dus bang voor een precedentwerking hoef je niet te zijn."

Grütters heeft overigens geen hoop voor Mikael en zijn moeder. "Het gaat onder deze minister natuurlijk nooit gebeuren."

Buiten beeld

In 2010 kwam Gohar naar Nederland, maar haar asielaanvraag werd afgewezen. Toch bleef ze. Mikael werd in 2012 in Amsterdam geboren en had dus ook geen verblijfsvergunning. Om te kunnen blijven, diende hij een aanvraag in op basis van de zogenoemde Afsluitingsregeling, de opvolger van het kinderpardon.

De aanvraag werd in eerste instantie afgewezen door toenmalig staatssecretaris Eric van den Burg, omdat moeder en zoon te lang buiten beeld waren van betrokken instanties. Volgens Mikaels moeder was dit niet zo. Hij ging gewoon naar school en de overheid kon dus weten waar hij was, zegt Gohar.

Mikael en zijn moeder gingen naar de rechter om het besluit van de staatssecretaris aan te vechten. In september 2021 kregen ze gelijk van de rechter.

Tegen dat besluit ging de staatssecretaris vervolgens in beroep en de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, was vorige week dus eenduidig in z'n oordeel: Mikael en zijn moeder moeten naar Armenië.

"Door hun eigen toedoen is een situatie ontstaan waar de Afsluitingsregeling niet voor bedoeld is. De minister hoeft daardoor niet de verantwoordelijkheid voor de lange duur van het verblijf in Nederland te nemen."

Meer zoals Mikael Hoeveel kinderen er in hetzelfde schuitje zitten als Mikael is lastig te zeggen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft geen harde cijfers. Ook actiegroep Defence for Children heeft geen cijfers. "De situatie van Mikael is vrij uniek, omdat hij een van de laatste kinderen is die nog aanspraak willen maken op de Afsluitingsregeling", zegt een woordvoerder. "Daar zijn er nog maar een handjevol van. "Dan is er nog de groep 'gewortelde kinderen'. Die zijn hier al langer dan vijf jaar, maar hebben nog geen uitsluitsel. Wij schatten dat daar 300 van zijn", zegt de woordvoerder.