Al 25 dagen in hongerstaking voor kinderpardon: 'Ik ben hier en ik blijf hier' 

De 79-jarige Eduard Disch uit Maastricht is al 25 dagen in hongerstaking voor de deur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag. Hij gaat naar eigen zeggen pas weg als er een pardon komt voor kinderen die hier geboren zijn, maar uitgezet worden.

Hij bedacht de actie nadat hij in het NOS Jeugdjournaal een item had gezien over de 13-jarige Ariana die mogelijk wordt uitgezet naar Oezbekistan. Het greep hem zo aan dat hij diezelfde dag nog in de trein stapte naar Den Haag.