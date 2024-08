EPA Tallon Griekspoor in actie

NOS Sport • vandaag, 06:11 Griekspoor wint eerste partij US Open in drie sets, ook Djokovic door

Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 28-jarige tennisser (nummer 40 op de ATP-ranking) won met 6-1, 6-3, 7-6 (6) van de Indiër Sumit Nagal (ATP-73).

Griekspoor kwam niet in zijn beste vorm naar New York: vijf van zijn laatste zes partijen verloor hij. Nagal had echter ook zijn laatste vier partijen verloren.

Griekspoor verloor direct zijn opslag, maar dat deed de Indiër ook, waarna de Nederlander zijn spel sneller op de rit had. In de derde set kwam hij nog wel een break achter, maar die repareerde hij direct en op het eerste matchpoint was het raak.

Griekspoor neemt het morgen in New York in de volgende ronde op tegen Argentijn Sebastián Báez. De nummer 21 van de plaatsingslijst versloeg in de eerste ronde de Italiaan Luciano Darderi in vier sets: 6-4 6-7 (3) 6-0 7-6 (4).

Djokovic door

Olympisch kampioen Novak Djokovic won ook zijn partij in de eerste ronde. De Serviër was met 6-2, 6-2, 6-4 te sterk voor Moldaviër Radu Albot.

De nummer twee van de wereld zal z'n spel nog wel moeten verbeteren om zijn titel in New York met succes te verdedigen. De Servische olympisch kampioen, die al sinds maart niet meer op hardcourt had gespeeld, worstelde met zijn service. De viervoudig winnaar sloeg tien dubbele fouten, kreeg slechts 47% van z'n eerste opslagen binnen de lijnen en liet veertig afzwaaiers van zijn racket vliegen.

Albot, die al wel ooit won van Novaks broers Marko en Djordje, was kansloos tegen de 'grote' Djokovic en moest hem na ruim twee uur feliciteren.

Djokovic treft in de volgende ronde landgenoot Laslo Djere.