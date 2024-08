Reuters Sven-Goran Eriksson in 2002 als bondscoach van Engeland

NOS Voetbal • vandaag, 21:14 Voetbalwereld rouwt om Eriksson: 'Zijn betekenis mag niet worden onderschat'

"Hij zal herinnerd worden voor zijn enorme bijdrage aan het Engelse voetbal, die door de jaren heen zoveel vreugde heeft gebracht." Zo reageerde de Britse premier Keir Starmer op het overlijden van de Zweedse voetbalcoach Sven-Göran Eriksson. De oud-toptrainer, die als eerste buitenlander het Engelse nationale team leidde, overleed maandag op 76-jarige leeftijd.

Eriksson was een charismatische coach die in de jaren tachtig en negentig Zweedse, Portugese en Italiaanse clubs naar grote prijzen leidde. In 2001 nam hij het Engelse team onder zijn hoede.

De beroemde vrije trap

De Zweed was in Engeland zeer geliefd als bondscoach. Hij leidde de 'Three Lions' naar de kwartfinales van het WK van 2002 en 2006 én van het EK van 2004. Eriksson coachte een gouden generatie aan spelers, onder wie David Beckham, Paul Scholes, Frank Lampard, Wayne Rooney en Steven Gerrard.

Onder zijn leiding beleefde Engeland enkele iconische momenten. Op 1 september 2001 behaalde het team van Eriksson een indrukwekkende 5-1 overwinning in een WK-kwalificatieduel met Duitsland in München.

Een maand later zorgde een late vrije trap van Beckham voor euforie in heel Engeland. Het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland op Old Trafford betekende dat Engeland zich direct plaatste voor het WK van 2002.

Beckham reageerde: "We hebben gelachen, gehuild en wisten dat we afscheid namen. Sven, bedankt voor altijd de persoon te zijn die je was: gepassioneerd, zorgzaam, kalm en een echte heer."

Sla de carrousel over 0:59

EPA Eriksson was succesvol bij Engeland, coacht hier David Beckham

"Eriksson zal worden herinnerd om zijn belangrijke bijdrage aan het Engelse team en zijn bredere invloed op het voetbal", aldus Mark Bullingham, topman van de Engelse voetbalbond FA. "Hij zal zeer worden gemist en we zullen hem eren tijdens de wedstrijd tegen Finland, volgende maand op Wembley", schreef Bullingham op X.

Imposante clubcarrière

Ook in het clubvoetbal drukte de voormalig rechtsback zijn stempel. Eriksson kreeg internationale erkenning toen hij in 1982 met IFK Göteborg de UEFA Cup veroverde. "Bedankt voor alle herinneringen. We zullen je nooit vergeten", reageert de Zweedse club in een verklaring.

"Rust in vrede, mister", schrijft het Portugese Benfica, waar Eriksson tweemaal als trainer actief was. In Portugal werd hij driemaal landskampioen.

Sla de carrousel over EPA Eriksson en voormalig speler en assistent-coach Roberto Mancini

EPA Eriksson met Lazio-aanvoerder Immobile toen hij de club bezocht in mei

EPA Een spandoek Lazio-fans ter ere van de toen zieke Eriksson

Ook in de Italiaanse Serie A boekte Eriksson diverse successen. "Het was de beste periode van mijn carrière", zei hij over het winnen van zeven trofeeën in vier jaar bij Lazio, waaronder de Europa Cup II en de Europese Supercup.

"Dank je voor alles wat je voor ons hebt gedaan", reageert de club uit Rome.

AS Roma en Fiorentina hebben ook gereageerd op het overlijden van hun voormalige trainer. "AS Roma rouwt om het verlies van Eriksson", aldus de Italiaanse club.

Eriksson had ook twee periodes als clubtrainer in Engeland, bij Manchester City en Leicester City. Zijn droomclub Liverpool coachte hij nooit officieel.

Hij vervulde de droom nog gedeeltelijk door leiding te geven aan een Liverpool-team op Anfield, toen hij de Reds Legends coachte in een benefietwedstrijd in maart tegen de Ajax Legends.

1:53 Liverpool-legendes verslaan Ajax in wedstrijd ter ere van Eriksson

"Rust in vrede, Eriksson. De gedachten van iedereen bij de club zijn bij Svens familie en vrienden in deze uiterst verdrietige tijd", schrijft Liverpool op X.

Svennis

Ook in zijn geboorteland Zweden, waar hij "Svennis" wordt genoemd, werd Eriksson geprezen.

"Svennis heeft ons verlaten, maar leeft voort in de harten van het Zweedse volk. De betekenis van Svennis voor het voetbal in Zweden en daarbuiten kan niet worden overschat", aldus de Zweedse premier Ulf Kristersson.

EPA Voetballer Eriksson in 1982, als hij wordt opgetild door spelers van IFK Göteborg

Eriksson sloot zijn trainerscarrière af in China. Meer recent was hij sportief directeur bij de Zweedse derdedivisieclub Karlstad, tot hij in februari 2023 aankondigde om gezondheidsredenen te stoppen.

Elf maanden later werd duidelijk wat er aan de hand was, toen Eriksson in een interview op de Zweedse radio bekendmaakte dat hij terminaal ziek was. "In het beste geval heb ik misschien nog een jaar, in het slechtste geval iets minder", zei hij.

"Ik zou de hele tijd kunnen piekeren en thuis blijven zitten, chagrijnig zijn en denken dat ik pech heb", voegde hij eraan toe. "Ik denk dat het makkelijk is om daarin te vervallen. Nee, kijk positief naar de dingen en blijf niet hangen in tegenslagen."