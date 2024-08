Getty Images Sven-Göran Eriksson

Zweedse oud-toptrainer Eriksson op 76-jarige leeftijd overleden

Oud-voetbaltrainer Sven-Göran Eriksson is op 76-jarige leeftijd overleden. Eerder dit jaar maakte de Zweed zelf bekend dat hij ongeneeslijk ziek was: hij leed aan alvleesklierkanker.

"Na een lang ziekbed overleed 'SGE' in de loop van de ochtend thuis, omringd door familie. De familie vraagt respect voor hun wens om in besloten kring te rouwen en niet gecontacteerd te worden", schrijft zijn familie.

Nadat het nieuws van zijn alvleesklierkanker bekend was geworden, organiseerden Liverpool en Ajax een 'legends-wedstrijd' waarbij de Engelsen werden geleid door Eriksson. Als Liverpool-fan was het altijd zijn droom geweest om die club te trainen, maar dat was hem tijdens zijn carrière nooit gelukt.

1:53 Liverpool-legendes verslaan Ajax in wedstrijd ter ere van Eriksson

Eriksson stond als trainer bekend als een charismatisch en positief leider. Hij is het bekendst van zijn termijn als bondscoach van het Engelse nationale elftal tussen 2001 en 2006. De Zweed was de eerste buitenlandse trainer ooit voor Engelse ploeg.

Voor die tijd vierde Eriksson echter al veel andere successen. In 1982 baarde hij opzien door met het Zweedse IFK Göteborg de UEFA Cup te winnen, waarna hij werd aangesteld bij de Portugese topclub Benfica. Daar haalde hij opnieuw de UEFA Cup-finale, die echter verloren ging.

Later leidde Eriksson Italiaanse topclubs als AS Roma, Fiorentina, Sampdoria en Lazio. Met die laatste club haalde hij ook een UEFA Cup-finale die verloren ging en werd hij landskampioen in 2000.

De laatste jaren van zijn trainerscarrière was Eriksson actief in Azië, als clubcoach in China en bondscoach van de Filippijnen,