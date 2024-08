F1-team Haas mag weg uit Zandvoort: 'Oud-sponsor heeft geld ontvangen'

Gisteravond werd duidelijk dat oud-sponsor Uralkali beslag had laten leggen op de inboedel, waardoor het team het circuit niet kon verlaten. Het Amerikaanse team werd in 2021 gesponsord door het Russische bedrijf Uralkali. Na de Russische invasie in Oekraïne in 2022 nam Haas afscheid van de geldschieter en de Russische coureur Nikita Mazepin, de zoon van de eigenaar van het bedrijf.