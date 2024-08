Reuters De brandweer probeert een brand te blussen op een suikerrietplantage nabij de stad Dumon op 24 augustus

NOS Nieuws • vandaag, 05:33 Twee doden door natuurbranden in Brazilië

Bij bosbranden in de Braziliaanse zuidelijke deelstaat Sao Paulo zijn minstens twee mensen om het leven gekomen, melden lokale autoriteiten. Meer dan 40 steden zijn in hoogste staat van paraatheid gebracht.

De branden woeden in de regio buiten de stad Sao Paulo, een van de meest bevolkte steden van Latijns-Amerika met meer dan 11 miljoen inwoners. Minstens 7.300 overheidsmedewerkers en vrijwilligers zijn in de hele staat ingezet om "de opmars in te dammen en deze branden te blussen", vertelde Tarcísio de Freitas, de gouverneur van de deelstaat.

De Freitas waarschuwde dat de vlammen kunnen worden aangewakkerd door harde wind. De regering zei dat in de stad Urupes vrijdag twee werknemers die in een fabriek werkten zijn omgekomen toen ze probeerden een brand te blussen. Verdere details ontbreken.

De regio wordt geplaagd door de ergste natuurbranden in decennia. Ze komen in het droge seizoen altijd veel voor in het gebied, maar ze worden ook veroorzaakt door boeren die delen van het woud ontbossen. Bijvoorbeeld om het geschikt te maken voor veeteelt of het telen van soja, dat onder meer wordt verkocht als veevoer.

Twee arrestaties

De Braziliaanse minister van Milieu heeft na een ontmoeting met president Lula aangekondigd dat de federale politie een onderzoek is gestart om de oorzaken van de branden vast te stellen.

"Tot nu toe hebben we geen enkele brand ontdekt die door bliksem is veroorzaakt, wat betekent dat er mensen zijn die branden stichten", zei Lula in een verklaring. Gouverneur De Freitas zei gisteren dat twee mensen die verdacht worden van het aansteken van branden zijn gearresteerd.