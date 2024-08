AFP Brandweerlieden in de stad Sao Carlos

NOS Nieuws • vandaag, 03:29 Meer dan 30 Braziliaanse steden in hoge staat van paraatheid om bosbranden

De regering van de Braziliaanse deelstaat São Paulo heeft een crisisteam opgericht om de bosbranden in het gebied beter te bestrijden. In het zuiden van Brazilië woeden tientallen branden en in meer dan dertig steden is alarm geslagen vanwege het vuur.

De hoge temperaturen en de lage luchtvochtigheid zorgen voor gevaarlijke bosbranden in de staat, die al langere tijd te kampen heeft met droogte. De vlammen hebben het leven gekost aan zeker twee mensen en de rook ontregelt het verkeer op tientallen snelwegen. De miljoenenstad São Paulo is gehuld in een grijze waas.

In een bericht op X zegt de gouverneur van São Paulo dat de omgeving van de steden Piracicaba, Barrinha, Sertãozinho and Ribeirão Preto zwaar is getroffen.

Bosbranden komen in het droge seizoen van nature veel voor in het gebied, maar ze worden ook veroorzaakt door boeren die delen van het woud ontbossen. Bijvoorbeeld om het geschikt te maken voor veeteelt of het telen van soja, dat onder meer wordt verkocht als veevoer.

