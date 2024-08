L1 Nieuws De installatie van de nieuwe bisschop (in het rood). vanochtend

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 12:07 Roermond installeert nieuwe bisschop: 'Ik ben voldaan en trots'

Met een hoogmis in de Sint Christoffelkathedraal is vanochtend de nieuwe bisschop van Roermond geïnstalleerd. De Brabander Ron van den Hout (59) volgt Harrie Smeets op, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed.

"Ik ben voldaan en trots, want het is natuurlijk wel een blijk van waardering en belangstelling: men vindt je geschikt. En dat doet natuurlijk wel goed bij een bisschop en een priester", zegt Van den Hout bij L1Nieuws.

Meer dan duizend mensen keken vanochtend toe in de kathedraal terwijl Van den Hout de bisschopszetel in bezit nam en zo de 25ste bisschop in het bisdom Roermond werd.

Van den Hout was eerder al bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden en toen al gewijd tot bisschop. Hij hoefde dus niet opnieuw gewijd te worden. Wel werd vanochtend de bul voorgelezen waarin paus Franciscus hem op 21 juni benoemde tot opvolger van Harrie Smeets.

Boerengezin

De nieuwe bisschop van Roermond komt uit een boerengezin en groeide op in Diessen, niet ver van Tilburg. Aanvankelijk koos hij voor een studie aan de Hogere Tuinbouwschool in 's-Hertogenbosch. Maar na het afronden van de opleiding besloot hij gehoor te geven aan zijn priesterroeping, zo schrijft het bisdom.

Op 1 april 2017 werd Van den Hout benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij koos toen voor de wapenspreuk In exilio spes (In ballingschap is er hoop). Diezelfde wapenspreuk hing vanochtend ook achter Van den Hout, toen hij werd geïnstalleerd.

Van den Hout riep in zijn toespraak de aanwezigen op om zich in deze tijd van grote veranderingen open te stellen voor het nieuwe, het onverwachte. Zowel in als buiten de kerk kan dat tot prettige ontmoetingen leiden, aldus de nieuwe bisschop. Hij haalde het drukbezochte pop- en kunstfestival Noorderzon in zijn voormalige standplaats Groningen aan als ontmoetingsplek bij uitstek. "Noorderzon is tamelijk alternatief. De kerk zou je ook alternatief kunnen noemen. Dat past wel bij elkaar."

Dubbel gevoel

De bisschop maakte er eerder geen geheim van dat hij een dubbel gevoel had bij zijn benoeming in Roermond, na een relatief korte periode in Groningen-Leeuwarden. "Zeven jaar is niet lang. Het begint dan juist een beetje op gang te komen met de Visietekst en met een gebouwenplan", zei hij bij L1Nieuws in juni. "En dan belt de nuntius op. Eigenlijk weet je dan al wat de bedoeling is. Zeker als hij vraagt: kun je morgen al komen?"

Het dubbele gevoel heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat het bisdom Groningen-Leeuwarden, het kleinste bisdom van Nederland, vaak wordt gezien als 'proeftuin' voor bisschoppen. "We zijn weer een springplank voor de volgende bisschop elders in het land", reageerde de Groningse bisdomwoordvoerder Lammert de Hoop op de website Katholiek Nieuws in juni dit jaar. Tot op de dag van vandaag is er geen zicht op een eventuele opvolger voor Van den Hout.

Coole oom

Lieve woorden waren er vandaag in de kathedraal voor Harrie Smeets, de vorige bisschop in Roermond, die op 20 december vorig jaar na een slopende ziekte "veel te vroeg" overleed. Smeets werd bijzonder gewaardeerd als bisschop, zowel binnen als buiten de kerk. "Hij heeft voor velen iets betekend. De verbindende schakel en coole oom. Opa Engel voor heel wat kinderen. Talrijke banden met vrienden, collega's en parochianen", zei een studievriend bij het afscheid van 'bisschop Harrie' in dezelfde Sint Christoffelkathedraal op 6 januari van dit jaar.