NOS Voetbal • vandaag, 09:26 Uruguayaan Izquierdo zakt in elkaar op voetbalveld, competitie ligt hele weekend stil

De Uruguayaanse verdediger Juan Izquierdo van Nacional is zaterdag in elkaar gezakt op het voetbalveld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daarop is door de voetbalbond besloten de Uruguayaanse competitie het hele weekend stil te leggen.

De 27-jarige Izquierdo werd in het duel met Sao Paulo in de Copa Libertadores onwel en ging in de 84ste minuut naar de grond. Hij was buiten bewustzijn en werd per ambulance afgevoerd. Op dit moment wordt hij behandeld op de intensive care.

'Prioriteit bij welzijn Juan'

"Gezien de kwetsbare gezondheidssituatie van voetballer Juan Izquierdo, informeren wij u over ons besluit om de professionele voetbalactiviteit die gepland staat voor dit weekend op te schorten", aldus belangenorganisatie MUFP in een verklaring. "Onze prioriteit op dit moment is om voor Juan's welzijn te zorgen, dus we zullen zijn ontwikkeling de komende uren nauwlettend volgen."

EPA Izquierdo werd naar het ziekenhuis gebracht

De club van Izquierdo meldde later dat de situatie van de verdediger inmiddels stabiel is en dat hij zeker de komende 72 uur in het ziekenhuis moet doorbrengen.