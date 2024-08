Omroep Zeeland De gloednieuwe 'megakerk' in Yerseke, morgen is de eerste dienst

Gereformeerde Gemeente opent in Yerseke 'megakerk' die plek biedt aan 2000 mensen

De Gereformeerde Gemeente opent dit weekeinde een 'megakerk' in Yerseke. Het meest opvallende onderdeel is de toren die 45 meter boven het Zeeuwse platteland uitstijgt.

De opening van een nieuwe kerk in Nederland, en zeker zo'n grote, is opvallend nieuws. Door secularisering en afnemend kerkbezoek zijn er op dit moment juist veel kerken die moeten sluiten.

Maar daar heeft de Gereformeerde Gemeente geen last van. Het aantal leden stijgt alleen maar. In het Gelderse Opheusden bouwde de Gereformeerde Gemeente eerder een kerk met 2850 zitplaatsen, gemeten naar het aantal zitplaatsen de grootste kerk van Nederland. En nu is er de kerk in Yerseke waar 2000 mensen tegelijk een dienst kunnen bijwonen.

Lammetjes

Toch kwam de megakerk er niet van de een op de andere dag, schrijft Omroep Zeeland. Toen het kerkbestuur in 2015 de eerste plannen voor een nieuwe, grote kerk aan de rand van het dorp met z'n ruim 7000 inwoners presenteerde, was er meteen kritiek.

"Nu kijk ik nog uit op een weiland waar ik lammetjes geboren zie worden, straks is dat een kerk", reageerde een bewoner op een informatieavond. Andere bewoners van Yerseke waren bang voor verkeersdrukte, niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks tijdens trouwerijen en begrafenissen. Dertien omwonenden namen een advocaat in de arm om de bouw van de kerk tegen te houden.

De Gereformeerde Gemeente paste de plannen enigszins aan, maar er bleef kritiek op komen. Ook in de politiek was er angst voor "horizonvervuiling" en (te) drukke wegen. In maart 2017 suggereerde de lokale PvdA om voor een andere locatie te kiezen. Het CDA uitte zorgen over geluidsoverlast. Toch stemde een meerderheid van de gemeenteraad, waarin de SGP de grootste partij is, in juli 2017 in met de bouw van de megakerk op de geplande locatie.

Stroom auto's

Maar ook toen kon de bouw nog niet meteen beginnen. Een aantal omwonenden stapte naar de Raad van State. Die besloot in maart 2019 dat de kerk er wel mocht komen, maar dat gebouw en toren minder hoog moesten worden dan aanvankelijk gepland. Ook moesten er maatregelen komen om de stroom auto's in goede banen te leiden.

Intussen liepen de kosten op. Niet alleen door de procedures, maar ook omdat de prijzen van bouwmaterialen en aannemers stegen. De kostprijs van de kerk lag volgens een van de kerkleden, die anoniem wil blijven, toen al op meer dan 20 miljoen euro. Een groot bedrag, want de bouw werd niet gesubsidieerd en volledig bekostigd door de leden. Toch werd op 22 september 2022 de eerste paal geslagen waarna de nieuwbouw binnen twee jaar is gerealiseerd.

Open dag

De nieuwe kerk, volledig opgetrokken uit oranje baksteen en met een enorm dak, is ontworpen door Van Beijnum Architecten. In het gebouw zitten ook zeven zalen voor verenigingen, een kosterswoning, pastorie en een mortuarium. Buiten is een begraafplaats en een parkeerplaats voor 353 auto's.

Bij Omroep Zeeland reageert een aantal omwonenden nu enthousiast. "Ik vind het een mooi gebouw geworden en ben benieuwd hoe het er van binnen uitziet", zegt een van hen. Een andere omwonende is blij dat ze de klok op de toren ziet. "Ik kan vanuit onze achtertuin nu altijd de tijd in de gaten houden", stelt ze.

Een kerklid reageert ook positief. "De laatste tijd paste niet iedereen in de kerk bij een bijzondere dienst zoals een kinderdoop. Ik hoop dat we daar nu wel genoeg ruimte voor hebben."

Zaterdag is het open dag in de kerk, zondag is de eerste dienst.