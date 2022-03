SCP: Voor het eerst meer niet-gelovigen dan gelovigen in Nederland

Nederland telt inmiddels meer niet-gelovigen dan gelovigen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Dat heeft voor het eerst de groep niet-religieuzen in kaart gebracht.

Het aandeel ongelovigen is in de loop der jaren met verschillende enquêtes onderzocht. Daarin maakt de studie onderscheid tussen atheïsten en agnosten: een atheïst ontkent het bestaan van een god, terwijl een agnost denkt dat de mens niet kan weten of er een god is.

Afhankelijk van het type onderzoek en de exacte vraagstelling verschillen de percentages, schrijft het SCP, maar het is volgens de cijfers duidelijk dat ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking inmiddels atheïst of agnost is. "Dat is ongeveer een verdubbeling sinds onze eerste metingen halverwege de jaren zestig en eind jaren zeventig."

Er zitten wel wat schommelingen in. Het aantal ongelovigen steeg vooral in de eerste helft van het vorige decennium, daarvoor en daarna leek het zich juist wat te stabiliseren.

'Mogelijk meer onbegrip'

Atheïsten en agnosten geven vaak aan niet zo geïnteresseerd te zijn in dé zin van het leven, blijkt uit de studie Buiten kerk en moskee. In plaats van op zoek te gaan naar dé zin van het leven, zoeken individuele niet-gelovigen naar betekenis in het eigen leven. "Jezelf ontwikkelen, voor anderen zorgen, intense ervaringen beleven en je deel weten van een groter geheel zijn bijvoorbeeld manieren waarop zij betekenis geven aan hun leven", aldus het SCP.

Religie en religieuze gemeenschappen verliezen steeds meer terrein als invloedrijke maatschappelijke spelers, concludeert het onderzoeksbureau, dat verder meldt dat de secularisering positieve gevolgen heeft gehad, bijvoorbeeld voor de persoonlijke vrijheid en voor hoe er in de samenleving wordt gedacht over seksuele diversiteit.

Tegelijkertijd ontstaat er mogelijk meer onbegrip tussen gelovigen (christenen, moslims en anderen) en niet-gelovigen, waarschuwen de onderzoekers. Het SCP adviseert beleidsmakers daarom om in te zetten op wederzijds begrip en acceptatie en het bevorderen van een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.

Het is voor het eerst dat de groep niet-kerkelijke Nederlanders is onderzocht. Het onderzoek maakt deel uit van een grotere studie. In twee eerdere delen richtten de onderzoekers zich op moslims en christenen in Nederland.