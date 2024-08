Omroep Brabant De rechtbank in Breda

Moeder (39) uit Rijsbergen verdacht van poging tot doodslag op ongeboren kind

Een 39-jarige moeder uit Rijsbergen wordt verdacht van poging tot doodslag op en zware mishandeling van haar ongeboren kind, meldt Omroep Brabant.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gebruikte de vrouw drugs in de laatste vijf maanden van haar zwangerschap. Ook zou zij zich hebben onttrokken aan instanties zoals de GGZ. De baby is wel gewoon geboren.

Volgens de rechter en de officier van justitie is het een unieke zaak. "We hebben nog nooit eerder een moeder op deze manier vervolgd", zei de officier bij de eerste behandeling van de rechtszaak in de rechtbank in Breda.

De rechtszaak begon vandaag zonder de verdachte. De 39-jarige vrouw was weliswaar vanuit de gevangenis naar de rechtbank vervoerd, maar kwam samen met haar drie maanden oude baby. De rechter toonde zich onaangenaam verrast dat de baby erbij was en liet de twee terugbrengen naar de gevangenis. "De rechtbank is niet ingericht voor een baby en daarom zijn moeder en kind nu niet in de zaal", aldus de rechter even later.

Zombiedrug flakka

De vrouw zou alcohol en drugs hebben gebruikt toen ze zwanger was. Bij de drugs ging het om de vloeibare partydrug ghb en de vooral in West-Brabant populaire 'zombiedrug'' flakka, die vaak in een pijpje wordt gerookt.

Tijdens haar zwangerschap woonde ze in Bergen op Zoom. Daar zou ze zich hebben onttrokken aan de GGZ, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming Brabant. Volgens het OM heeft ze zich niet gehouden aan afspraken en controles rond haar zwangerschap.

"We hebben hier te maken met een bijzondere situatie die niet vaak voorkomt", aldus de officier van justitie. "Meestal kunnen we een aanstaande moeder nog helpen via hulpinstanties."

Passende hulp

Het werd vandaag niet duidelijk waarom moeder en baby samen in een cel in de gevangenis verblijven. Wel bleek dat de moeder had aangegeven dat ze graag weg wil uit de gevangenis, samen met haar baby. Ze wil naar een plek waar ze "passende hulp en begeleiding" kan krijgen.

De rechter reageerde gereserveerd op het verzoek. "Ik vind dat er kans is op herhaling omdat ze een hardnekkige verslaving heeft. Nu zit ze in een omgeving waar ze zich verantwoord moet gedragen", aldus de rechter. "Als ze daar weg wordt gehaald dan is het maar de vraag of ze zich op dezelfde verstandige manier zal gedragen."

Giftige relatie

De rechter wees ook op de "giftige relatie" die de vrouw heeft met de vader van het kind, haar ex-partner. Uiteindelijk bepaalde de rechter dat de vrouw en haar baby naar een andere, veilige en geheime locatie kunnen worden overgebracht. De moeder moet dan wel meewerken aan elke vorm van hulpverlening, krijgt een persoonlijkheidsonderzoek en mag geen contact opnemen met de vader van het kind. Het gebruik van drugs en alcohol wordt haar strikt verboden.

Op 19 november kijkt de rechtbank hoe de rechtszaak verder gaat. Intussen vraagt het OM deskundigen om meer duidelijkheid over de eventuele effecten van het gebruik van drugs en alcohol op een ongeboren kind.