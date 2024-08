Marineschip Karel Doorman keert terug in Den Helder na missie bij Jemen

Na ongeveer vier maanden keert Zr. Ms. Karel Doorman vandaag terug naar de haven in Den Helder. Het marineschip nam deel aan EU-missie Aspides bij Jemen om daar de internationale scheepvaart te beveiligen.

Sinds november vorig jaar vallen Houthi-rebellen met regelmaat schepen in de Rode Zee aan. De aan Iran en Hamas gelieerde strijdgroep stelt dat ze dit doen om Israël en zijn bondgenoten te raken vanwege de strijd in Gaza, maar vaak lijkt het om willekeurige aanvallen op passerende schepen te gaan.

De Rode Zee is een cruciale vaarroute voor de wereldhandel. Zo'n 12 procent van de internationale handel passeert die wateren ieder jaar. Het is de kortste zeeroute tussen de Middellandse Zee en de Indische Oceaan, en daarmee tussen Europa en Azië.

'Continu op je hoede'

Vooral de willekeur van de aanvallen maakte de missie soms spannend, vertelt Kapitein-ter-zee Paul Bijleveld vanaf de Karel Doorman in het NOS Radio 1 Journaal. "Je bent eigenlijk continu op je hoede omdat je vreest dat je dat je zelf aangevallen wordt, of omdat een ander schip aangevallen kan worden en je ineens nodig bent."

Drijvend hospitaal

Er waren meer dan 50 medische specialisten aan boord, die twee operatiekamers konden bedienen. Een matroos van een koopvaartschip dat was aangevallen door de Houthi's werd geopereerd op het schip.

De Aspides-missie gaat door, maar de Karel Doorman zal niet worden afgelost. Bijleveld verwacht dus dat het schip gemist zal worden. "Wij kunnen schepen voorzien van brandstof én meer dan twintig zwaargewonden behandelen in onze operatiekamers. Dat is echt een unieke capaciteit."

As van verzet

De Houthi's maken deel uit van de 'As van verzet', een aan Iran gelinkt netwerk van gewapende groepen in het Midden-Oosten. Behalve de Houthi-beweging bestaat die groep uit Hezbollah, Hamas en pro-Iraanse milities in Syrië en Irak.