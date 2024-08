Reservecoureur Doohan wordt tweede coureur bij Alpine naast Gasly

Jack Doohan zal volgend seizoen racen voor Alpine, zo maakte het Formule 1-team van Renault vrijdag bekend. De Australische coureur, die eerder als reservecoureur fungeerde, is nu gepromoveerd binnen het team.

Doohan, zoon van MotoGP-legende Mick Doohan, neemt de plek in van de Franse coureur Esteban Ocon, wiens contract aan het einde van het seizoen 2024 afloopt. Ocon zal daarna overstappen naar team Haas.

Goede balans

"Jack zal samen met de reeds vastgelegde Pierre Gasly het coureursduo vormen voor volgend seizoen", aldus het team in de verklaring. "Met Pierre en Jack heeft het team een goede balans tussen jeugd en ervaring, wat een belangrijke bijdrage levert aan een succesvolle toekomst."

De Australiër eindigde afgelopen jaar als derde in het Formule 2-kampioenschap. Hij won drie races. Het seizoen ervoor in de F2 won hij ook drie races en eindigde als zesde in het kampioenschap.