42 jaar na moord op IKON-journalisten in El Salvador komen verdachten voor rechter

In El Salvador komt er 42 jaar na de moord op vier Nederlandse journalisten een rechtszaak. De voormalig minister van Defensie en twee legerofficieren moeten voor de rechter verschijnen. De Salvadoraanse Vereniging voor Mensenrechten Asdehu spreekt van een "historische mijlpaal in de strijd om gerechtigheid voor de slachtoffers en hun families".

In El Salvador woedde tussen 1980 en 1992 een bloedige burgeroorlog tussen een door de VS gesteunde rechtse regering en linkse guerrillagroepen. De journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag van de voormalige omroep IKON waren in 1982 in het land voor een televisiereportage. Toen ze op 17 maart in guerrillagebied probeerden te komen, werden ze door militairen van het regeringsleger opgewacht en doodgeschoten.