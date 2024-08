AFP Een AWACS van de NAVO op de vliegbasis in Geilenkirchen

NOS Nieuws • vandaag, 01:55 Veiligheidsniveau op NAVO-basis in Geilenkirchen opnieuw verhoogd

Op de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen, net over de grens bij het Limburgse Brunssum, is het veiligheidsniveau verhoogd. De basis zegt informatie te hebben over een mogelijke dreiging, al wordt niet gecommuniceerd wat die inhoudt. Het is de tweede keer in korte tijd dat een dergelijke maatregel wordt genomen.

De vliegbasis in Geilenkirchen zegt dat al het niet-essentiële personeel gisteren naar huis is gestuurd uit voorzorg. "De veiligheid van onze werknemers is onze topprioriteit. De operaties gaan door volgens planning." Volgens het Duitse persbureau DPA is de politie van Keulen met auto's aanwezig op het terrein.

Een woordvoerder zegt tegen persbureau Reuters dat het dreigingsniveau is verhoogd naar 'Charlie', het op een na hoogste niveau. Van niveau Charlie is sprake "als er een incident is gebeurd of als er inlichtingen zijn over een zeer waarschijnlijke terroristische actie tegen NAVO-organisaties of -personeel".

Incident rond drinkwater op basis Keulen

Vorige week werd het veiligheidsniveau in Geilenkirchen ook al verhoogd nadat er op de militaire basis in het nabijgelegen Keulen een incident was gebeurd. De autoriteiten onderzochten de vermoedelijke sabotage van de drinkwatervoorziening. Het Duitse leger had melding gedaan dat mensen maag- en darmproblemen hadden gekregen. Bij het testen van het drinkwater zouden "abnormale waarden" zijn aangetroffen. De kazerne werd afgesloten en werd na enkele uren weer vrijgegeven, toen bleek dat het drinkwater niet verontreinigd was.

Op diezelfde dag was er bij de basis in Geilenkirchen een poging tot inbraak, waarna het hele terrein werd doorzocht. Of daarbij iemand is opgepakt, is niet duidelijk.

Op de vliegbasis zijn veertien AWACS-toestellen gestationeerd. AWACS staat voor Airborne Warning And Control System - een verkenningsvliegtuig met radarapparatuur.