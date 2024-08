NOS Nieuws • vandaag, 11:06 Zeker vijftien doden bij fabrieksbrand in India

Bij een brand in een farmaceutische fabriek in het zuiden van India zijn zeker vijftien medewerkers om het leven gekomen. Volgens de politie zijn verder veertig mensen gewond geraakt, sommigen verkeren in kritieke toestand. Persbureau Press Trust of India deelt beelden van medewerkers met zware brandwonden.

Er waren bijna 400 werknemers aan het werk op het moment dat de explosie plaatsvond en het pand in brand vloog. Velen wisten weg te komen of waren al buiten de fabriek, omdat de brand uitbrak tijdens de lunchpauze.

Lokale autoriteiten denken dat er iets mis is gegaan met de elektra in het pand. De oorzaak van de explosie en de brand wordt onderzocht.

De fabriek van de Escientia Company produceert ingrediënten met chemische stoffen waar medicijnen van worden gemaakt. India geldt als 'apotheek van de wereld' en heeft veel farmaceutische bedrijven binnen zijn grenzen. In Atchutupuram, waar het pand staat, zijn meer dan 200 bedrijven gevestigd. Het industriële dorp ligt in de staat Andhra Pradesh, in het zuidoosten van het land.

Het gaat vaker mis in de regio. In de nabije havenstad Vishakhatapatnam, ook een industrieel centrum, zijn eerder doden en gewonden gevallen door incidenten met gevaarlijke stoffen. Bij een explosie in 1997 in een olieraffinaderij kwamen 22 mensen om.

Fabrieken in India zijn lang niet altijd even brandveilig, waardoor in heel het land branden vaker voorkomen. Begin dit jaar kwamen elf mensen om bij een chemisch bedrijf in de hoofdstad New Delhi. Het hele pand stortte in, waardoor mensen zichzelf niet op tijd in veiligheid konden brengen.