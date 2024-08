De Rooij en Abraham dragen Nederlandse vlag bij opening Paralympische Spelen

De Paralympische Spelen in Parijs worden woensdagavond 28 augustus officieel ingeluid met de openingsceremonie op de Champs-Élysées en de Place de la Concorde.

De Rooij speelt vrijdag 30 augustus haar eerste wedstrijd met Oranje, Abraham komt een dag later voor het eerst in actie. Hij zal dan starten op de achtervolging op de baan. Volgende week rijdt hij ook nog op de weg de tijdrit en de wegwedstrijd.

De 44-jarige De Rooij brak in 1999 haar rug tijdens een turntraining. Daarbij liep ze een dwarslaesie op waarna ze zich toe ging leggen op het rolstoelbasketbal.

De Rooij maakt sinds 2001 uit van het Nederlands team en kwam al op de Spelen van 2004 in Athene in actie voor Oranje op de Paralympische Spelen.

Bij de Spelen van Londen en Rio veroverde De Rooij brons met haar team. Drie jaar geleden won ze goud in Tokio. Ook in Parijs is het Nederlands team, regerend Europees- en wereldkampioen, een van de favorieten voor de titel.