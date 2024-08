Kabinet op Curaçao gevallen over kwijtschelden belastingschulden

Correspondent Dick Drayer:

"Het zat er vanaf het begin in dat het een keer mis zou gaan met de twee 'dissidenten' van de PNP die intern oppositie voerden binnen de coalitie. De afgelopen weken was het onderwerp van discussie de belastinginning op Curaçao, die al jaren mondjesmaat tot slecht is. Deze regering probeert daar de bezem door te halen, met maatregelen waar binnen de coalitie verschillende meningen over zijn. Het gaat dan met name over het eventueel kwijtschelden van oudere belastingschulden van ondernemers.

Het zou mij verbazen als de twee partijen waar de MFK het nu mee wil proberen, zich zouden aansluiten bij de coalitie. Maar onder druk wordt alles vloeibaar."