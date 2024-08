EPA De skyline van Dubai

NOS Nieuws • vandaag, 13:00 'Voortvluchtige Nederlandse moordverdachte opgepakt in Dubai'

De voortvluchtige Amsterdamse drugscrimineel Anis B. (30), die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere geweldsmisdrijven, is opgepakt in Dubai. Nederland zal om zijn uitlevering vragen, schrijft Het Parool. Het Openbaar Ministerie zegt de arrestatie niet te kunnen bevestigen.

B. wordt genoemd als een van de schutters die door een vergissing Serdar Ay doodschoten in 2020 in Amsterdam. Ay reed in een auto die hij had geleend van een crimineel die de daders eigenlijk wilden liquideren.

Enkele maanden later was Anis B. zelf het doelwit van een liquidatiepoging, ook in Amsterdam. Twee schutters schoten met automatische wapens op de auto waarin B. reed met zijn vriendin Ayla Mintjes. Hij overleefde dat, maar de 27-jarige Mintjes niet. Twee mannen van 21 en 22 jaar zijn veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de liquidatie.

Kroongetuige

Voor de moord op Serday Ay is één verdachte veroordeeld: Dominique K. Vanwege ernstige zorgen om zijn veiligheid sloot hij een kroongetuigendeal met het OM in ruil voor bescherming en strafvermindering.

Op basis van de verklaringen van K. heeft het OM een strafzaak gebouwd. De eerste zitting is eind deze maand. Het is onduidelijk of de kroongetuige ook verklaringen over Anis B. heeft afgelegd.

Uitleveringsverdrag Dubai

Jarenlang weken criminelen uit naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), mede door het ontbreken van een uitleveringsverdrag met Nederland. Maar na lang onderhandelen sloot Nederland in 2023 een verdrag met de VAE, waar Dubai bij hoort. Voor zover bekend is sindsdien nog niemand aan Nederland uitgeleverd. Wel zijn er meerdere aanhoudingen verricht met als doel deze mensen aan Nederland uit te leveren.

Een van de aangehouden, maar nog niet uitgeleverde Nederlandse criminelen, is voetballer Quincy Promes. Hij is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel en het neersteken van zijn neef.