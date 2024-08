SQ Vision De zaak in Breda werd compleet verwoest

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 09:58 • Aangepast vandaag, 11:16 Explosie verwoest visrestaurant Breda, politie bewaakt pand

Bij een ontploffing en een brand vanochtend vroeg in Breda is een visrestaurant compleet verwoest. De politie onderzoekt of er een explosief naar binnen is gegooid.

Rond 04.30 uur hoorden buurtbewoners een harde knal, meldt Omroep Brabant. Restaurant en viswinkel Goudvisje aan de rand van de binnenstad stond vrijwel direct in lichterlaaie.

Uit voorzorg moesten omwonenden tijdens het blussen van het pand hun huis verlaten. Niemand raakte gewond.

De politie onderzoekt of sprake is van opzet, laat een woordvoerder weten. "Dat is een van de scenario's", zegt ze. "Er vindt een buurtonderzoek plaats, het pand wordt vandaag bewaakt." Over een motief of eventuele verdachten kan ze nog niets zeggen. "We roepen eventuele getuigen op om zich te melden."

Mohamed Bittich, eigenaar van het verwoeste restaurant, zegt dat van een aanslag geen sprake is. Op camerabeelden is volgens hem niets opvallends te zien. De brand is volgens hem binnen in de zaak ontstaan.