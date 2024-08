SQ Vision Mediaprodukties De politie zoekt naar sporen

NOS Nieuws • vandaag, 07:36 Vierde explosie in Oss en omgeving in een week

In het Brabantse Haren is even na middernacht iets ontploft bij een woning. Omroep Brabant hoorde van de politie dat iemand iets heeft gegooid dat dicht bij een auto terechtkwam. Er is niemand gewond geraakt.

Vrijdagavond waren er twee explosies in het nabijgelegen Oss. Bij de eerste raakte een voordeur beschadigd. Even voor middernacht volgden meerdere ontploffingen in de achtertuin van een andere woning. De schade bleef beperkt tot een in brand gevlogen struik.

Afgelopen maandag blies een explosie in dezelfde plaats een voordeur uit zijn voegen. In de hal daarachter ontstond een brand die snel werd geblust. Bij geen van de aanslagen is iemand gewond geraakt.