EPA Oekraïense militairen

NOS Nieuws • vandaag, 07:26 Onrust over verdere Duitse steun aan Oekraïne door uitgelekte brief Charlotte Waaijers correspondent Duitsland

Charlotte Waaijers correspondent Duitsland



Een uitgelekte brief van de Duitse minister van Financiën heeft twijfel gezaaid over verdere Duitse steun aan Oekraïne. Tot nu toe is Duitsland, na de VS, het land dat Oekraïne de meeste steun levert.

De Duitse krant FAS, die inzage had in de brief, mails en andere documenten, schrijft dat er volgens de liberale minister van Financiën Lindner geen geld meer is voor nieuwe hulp. De regering blijft echter benadrukken dat de steun gewoon doorgaat.

Nieuwe maatregelen zijn alleen mogelijk als daarvoor geld is in de begrotingen van dit en volgend jaar, zo zou Lindner begin deze maand aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben geschreven. En: "Zorg er alstublieft voor dat de bovengrenzen niet overschreden worden."

Dat zou er op dit moment op neerkomen dat verdere steun niet meer mogelijk is. Voor dit jaar maakt Duitsland acht miljard euro vrij aan hulp voor Oekraïne, in de begroting van volgend jaar is dat teruggebracht tot de helft.

Wel kan het parlement nog besluiten dat daar meer bij moet. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk, omdat er al hard onderhandeld is over de begroting voor volgend jaar.

Rente op Russisch vermogen

Tegelijk bestaat de hoop dat de steun voor Oekraïne op den duur ook op andere manieren betaald kan worden. Zo besloot de Europese Unie in mei om rente op Russisch vermogen dat in Europa is bevroren in te zetten voor hulp aan Oekraïne. Maar onduidelijk is nog wanneer dat geld beschikbaar komt, en betwijfeld wordt of het genoeg is om de krimpende begrotingsruimte te compenseren.

Nadat het nieuws via FAS naar buiten was gekomen, meldde het ministerie van Financiën dat er nog gesprekken mogelijk zijn over verdere financiering van steun. En een woordvoerder van de regering liet weten dat er van een inperking om financiële redenen geen sprake is en ook bondskanselier Scholz benadrukte dat Duitsland de grootste ondersteuner van Oekraïne in Europa is en blijft.

Dat de steun lijkt te worden ingeperkt, levert vooral bondskanselier Scholz kritiek op, ook vanuit zijn eigen regering. Scholz heeft aan de ene kant altijd benadrukt dat Duitsland Oekraïne zal steunen zolang dat nodig is. Anderzijds zou hij zich willen presenteren als 'vredeskanselier' voor Duitsers die bezorgd zijn dat ze steeds verder de oorlog in worden getrokken.

Komende maand zijn er in verschillende Oost-Duitse deelstaten verkiezingen en partijen die zeggen dat het geld dat naar Oekraïne gaat beter in Duitsland kan worden besteed, staan hoog in de peilingen. Maar een regeringswoordvoerder ontkent dat dit een rol speelt. De suggestie vanuit de christendemocratische oppositiepartij CDU dat Scholz hierom zijn hand nu op de knip wil houden, noemt hij "schandalig".