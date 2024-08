X (@MariaBranyas112) Maria Branyas Morera

NOS Nieuws • vandaag, 17:24 Oudste persoon ter wereld op 117-jarige leeftijd overleden

De oudste persoon ter wereld, María Branyas Morera, is op 117-jarige leeftijd overleden. "Ze is gestorven zoals ze wenste: in haar slaap, vredig en zonder pijn", deelt haar familie op X.

Branyas werd op 4 maart 1907 geboren in de Amerikaanse stad San Fransisco. Op 8-jarige leeftijd verhuisde ze met haar familie tijdens de Eerste Wereldoorlog naar de Spaanse regio Catalonië.

Ze overleefde twee wereldoorlogen, de Spaanse griep en de Spaanse Burgeroorlog. In 2020 raakte ze, een paar weken na haar 113de verjaardag, besmet met het coronavirus. Daarvan herstelde ze volledig.

In januari 2023 erkende Guinness World Records Branyas officieel als de oudste persoon ter wereld, nadat de Franse non Lucile Randon op 118-jarige leeftijd was overleden.

In 1931 trouwde ze met een arts, met wie ze drie kinderen kreeg. Haar man overleed op 72-jarige leeftijd. Ze laat elf kleinkinderen achter.

'Orde, rust, geen kwaadaardige mensen'

Haar oudste dochter schreef de lange levensduur van Branyas toe aan haar goede genen. "Ze is nooit naar het ziekenhuis geweest, heeft nooit botten gebroken en heeft geen pijn", zei ze in 2023 tegen de Catalaanse televisie.

Branyas zelf verklaarde tegenover Guinness World Records dat haar lange leven te danken was aan "orde, rust, een goede band met familie en vrienden, contact met de natuur, emotionele stabiliteit, geen zorgen, geen spijt, veel positivisme en het wegblijven van kwaadaardige mensen."

Om het geheim achter haar lange leven te achterhalen, onderzocht de universiteit van Barcelona vorig jaar haar DNA. "Haar geest is volkomen helder. Ze herinnert zich met indrukwekkende helderheid gebeurtenissen van toen ze vier jaar oud was. Ze heeft geen hart- en vaatziekten, wat vaak voorkomt onder ouderen. Het enige wat ze heeft, zijn mobiliteits- en gehoorproblemen. Het is ongelooflijk", zei een onderzoeker tegen de krant ABC.

De laatste twee decennia woonde Branyas in een verpleeghuis in het Catalaanse stadje Olot. Vorige week deelde ze in een bericht op haar account op X, dat door haar familie beheerd wordt, dat ze zich zwak voelde. "De tijd is nabij. Huil niet, ik hou niet van tranen. En bovenal: lijd niet voor mij. Waar ik ook ga, ik zal gelukkig zijn", zo werd ze geciteerd.

Japanse nu het oudst

Volgens de Amerikaanse Gerontology Research Group is nu de oudste nog levende persoon de Japanse Tomiko Itooka. Zij werd geboren op 23 mei 1908 en is dus 116 jaar oud. Japan heeft het hoogste percentage honderdplussers ter wereld.

De voor zover bekend oudste mens die ooit heeft geleefd, was de Française Jeanne Louise Calment. Zij overleed in 1997, ze was toen 122 jaar en 164 dagen oud.