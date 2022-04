Een na oudste mens ooit overleden (119): '120 is wel zo'n beetje de max'

Toen de Japanse Kane Tanaka op 2 januari 1903 werd geboren, was de 22-jarige Wilhelmina koningin van Nederland, China een keizerrijk en Adolf Hitler een jongen van 13. In de VS knutselden de gebroeders-Wright nog aan hun vliegtuig.

Naar nu is bekendgemaakt overleed Tanaka dinsdag in Fukuoka, 119 jaar en 107 dagen oud. Ze is daarmee officieel de op een na oudste mens ooit, na de Française Jeanne Calment. Die stierf in 1997, bijna 122 en een half jaar oud.

"Mensen worden steeds ouder en er zijn ook steeds meer 100-jarigen en extreem ouderen", zegt David van Bodegom van kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing, "maar 120 is wel zo'n beetje de max".

Chocolade, cola en cijferpuzzels

Tanaka werd als zevende kind geboren in een gezin van negen. De noedelkraam die ze na haar huwelijk met haar man uitbaatte moest ze jarenlang zelf draaiende houden toen haar echtgenoot en zoon in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werden opgeroepen voor het leger.

De laatste jaren van haar leven woonde ze in een verzorgingstehuis. Hoewel ze op het laatst alleen kon communiceren door handgebaren, genoot ze nog altijd van chocola en een colaatje en doodde ze de tijd met rekenpuzzels.

Volgens haar familie had Tanaka de ambitie in ieder geval de 120 te halen. Op 10 april haalde ze zo de Amerikaanse Sarah Knauss in als op een na oudste mens ooit.

In 2019 erkende Guinness World Records de vrouw als oudste mens ter wereld. Tijdens een kleine ceremonie kreeg Tanaka toen een oorkonde én taart. En ze vertelde wat het mooiste is dat ze heeft meegemaakt: