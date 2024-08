NS verwacht komende half jaar meer overlast en te weinig zitplaatsen

ANP De hele zomer werkt de NS aan het spoor rondom station Amersfoort

Treinen reden het afgelopen halfjaar nog te vaak niet op tijd en ook in het najaar verwachten de NS en ProRail problemen op het spoor. De spoorwegorganisaties kampen met problemen die vooral veroorzaakt worden door werkzaamheden.

Dat hebben topmannen Wouter Koolmees van de NS en John Voppen van ProRail gezegd tijdens een persgesprek, waarin ze terugblikten en vooruitkeken op de prestaties op het spoor.

De komende tijd staat er groot onderhoud en vernieuwing aan het spoor op het programma bij onder meer Rotterdam, Schiphol en op het traject Tilburg-Boxtel.

HSL-problemen

Ook de problemen op de hogesnelheidslijn HSL zijn voorlopig nog niet opgelost. Bij de aanleg van spoorviaducten zijn fouten gemaakt, waardoor de viaducten niet stevig genoeg zijn. Totdat deze problemen zijn verholpen, mogen treinen soms met maar 80 kilometer per uur over de viaducten, terwijl ze eigenlijk met 300 kilometer per uur over het spoor zouden moeten rijden.

Volgens Voppen heeft dat grote gevolgen voor de dienstregeling, omdat de capaciteit daardoor veel minder is. Van de tien spoorlijnen met de meeste vertraging, zijn er negen aan het hsl-traject verbonden. De trein van Rotterdam naar Amsterdam rijdt in nog geen 60 procent van de gevallen op tijd.

Ook werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute gaan leiden tot problemen in Nederland. De goederentreinen kunnen 20 maanden niet of nauwelijks over de Betuweroute en moeten dus via Venlo of Oldenzaal richting Duitsland. Ook passagierstreinen maken gebruik van deze lijnen, maar deze kunnen door de toename van goederentreinen op dit traject minder rijden.

Ook voor de tweede helft van het jaar moeten reizigers geen wonderen verwachten, zeggen NS en ProRail. Traditioneel is de herfst een lastige tijd. Er zijn in september veel reizigers doordat mensen weer aan het werk zijn en naar school gaan. Tegelijkertijd zijn er nog wel veel werkzaamheden. Ook wil het herfstweer nog wel eens leiden tot problemen op het spoor.

Opeenstapeling van problemen

Daarnaast zijn er andere structurele problemen. Zowel NS als ProRail kampt met personeelstekorten. Zo zijn er te weinig monteurs voor het onderhoud van treinen en nieuwe monteurs zijn moeilijk te vinden, zegt Voppen. Volgens Koolmees is de NS druk bezig met het werven en opleiden van nieuw personeel, zoals machinisten, conducteurs en monteurs.

Ook worden nieuwe treinen niet op tijd geleverd. Door het tekort aan treinstellen zijn er ook te weinig zitplaatsen. Daardoor wordt ook de 'zitplaatskans' niet gehaald en vinden reizigers minder vaak een stoel. "De realiteit is dat onze problemen niet zomaar verholpen zijn, wanneer ze opgelost zijn weet ik niet", zegt Koolmees over de spoorproblemen.

Opnieuw bekijken

Staatssecretaris Jansen (PVV), die verantwoordelijk is voor openbaar vervoer, vindt de prestaties van NS en ProRail "op dit moment niet op het niveau dat reizigers mogen verwachten". Hij verwacht dat de spoorwegorganisaties "alles op alles zetten om voor verbetering te zorgen" en houdt de uitvoering van het programma dat hiervoor is opgesteld kritisch in de gaten, zegt hij.

Reizigersorganisatie Rover zegt dat het nieuws over de vertraagde treinen niet als een verrassing komt. De belangenbehartiger voor reizigers vindt dat de toeslag op de hogesnelheidslijnen tijdelijk moet worden afgeschaft.

"Extra dure kaartjes op een extra onbetrouwbaar traject, dat kun je reizigers toch niet verkopen?" zegt Rover, dat ook wil dat de plannen voor prijsstijgingen van treinkaartjes- en abonnementen opnieuw bekeken worden. Deze prijsstijgingen zouden tot 11 procent kunnen oplopen.