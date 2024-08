ANP

NOS Nieuws • vandaag, 16:41 Spiraal laten zetten doet pijn, maar voorlopig geen extra pijnbestrijding

In de richtlijn voor het plaatsen van een spiraal wordt voorlopig geen extra pijnbestrijding toegevoegd. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), dat verantwoordelijk is voor de richtlijn, laat weten dat een herziening nog niet op de planning staat. Dit voorjaar kwam er kritiek op de procedure, omdat sommige vrouwen veel pijn hebben bij het plaatsen van een spiraal.

Op dit moment is het advies om een uur voor de plaatsing twee tabletten paracetamol of 500 mg naproxen in te nemen. Ondanks dat ervaren veel vrouwen toch stekende pijn en krampen, vooral tijdens het plaatsen.

Stichting Ava, de Nederlandse cliëntenbelangenorganisatie voor anticonceptie en abortus, maakt zich al langer hard voor betere pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal. Volgens Ava is pijn bij vrouwen in ons land genormaliseerd, terwijl het plaatsen van een spiraal juist soms 'extreme pijnen' kan veroorzaken.

"Benen in de vreselijke stangen en daar lig je dan. Ik kreeg nauwelijks aanwijzingen en de plaatsing was echt heel pijnlijk", schrijft een vrouw op Cycle, een online community over het vrouwelijk lichaam. "Het inbrengen gaf inderdaad een korte pijn", meent een ander. "Onprettig."

Advies aangepast in Amerika

In de VS is het advies over de procedure deze maand aangepast. De gezondheidsdienst CDC informeert artsen nu hoe ze hun patiënten kunnen adviseren over pijnbestrijding. Daarbij suggereert de CDC ook nieuwe pijnstillende opties, zoals bepaalde gels of sprays, die mogelijk de pijn kunnen verzachten.

Het NHG stelt dat tijdens de laatste herziening van de richtlijn, in april 2023, onvoldoende bewijs was over de voor- en nadelen van zulke lokale pijnstillingsmethodes.

Toch blijkt ook uit Nederlands onderzoek dat gebruik van pijnstillende gel een veelbelovende optie is. "En als er meer van dit soort onderzoeken naar buiten komen, gaan we de richtlijn mogelijk wel binnenkort herzien", zegt een woordvoerder van de NHG. "Maar nu zien we daar nog niet genoeg aanleiding voor."