NOS Nieuws • vandaag, 06:42 Wekdienst 20/8: Obama spreekt op Democratische Conventie • Chinese premier bezoekt Rusland

Goedemorgen! De Amerikaanse oud-president Obama spreekt de Democratische Conventie in Chicago toe en de vierde etappe in de Ronde van Spanje begint en eindigt in Spanje.

Eerst het weer: in het oosten van het land is het tot ver in de middag vrij zonnig. De temperatuur loopt op naar 25 tot lokaal 27 graden. In het westen overheerst de bewolking en laat de zon zich slechts af en toe zien. Vooral vanmiddag volgt hier ook af en toe regen. In het westen van het land wordt het 21 of 22 graden.

Wat kan je vandaag verwachten?

Vandaag is de tweede dag van de Democratische Conventie in Chicago. Vannacht spraken president Joe Biden en de voormalige presidentskandidaat Hillary Clinton de deelnemers toe. Ook voormalig president Obama en de de huidige presidentskandidaat Harris houden een toespraak.

De Chinese premier Li Qiang begint aan een driedaags bezoek aan Rusland. Het zal natuurlijk over de oorlog in Oekraïne gaan, maar ook over economie. Rusland is zeer afhankelijk van China nu om de oorlogsindustrie draaiende te houden.

De wielrenners in de Vuelta hebben drie dagen koersen in Portugal achter de rug. Vanaf vandaag rijden ze 167 kilometer over Spaanse wegen met een aankomst bergop.

Wat heb je gemist?

Amerikaanse inlichtingendiensten stellen dat Iran verantwoordelijk is voor pogingen om verkiezingscampagnes te infiltreren. Dat schrijft onder meer de FBI in een verklaring. "Wij hebben tijdens deze campagnes steeds agressievere Iraanse activiteiten waargenomen, specifieke operaties om het Amerikaanse publiek te beïnvloeden en cyberoperaties gericht op de verkiezingscampagnes", schrijven de inlichtingendiensten in de gezamenlijke verklaring.

AFP Donald Trump op een campagnebijeenkomst

Ander nieuws uit de nacht:

Extreem weer steeds groter probleem voor Nederlandse appels en peren: naar schatting wordt dit jaar 327 miljoen kilo peren geoogst, tegenover 358 miljoen kilo vorig jaar.

En dan nog even dit:

Een ruimtesonde van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA scheert de komende twee dagen met hoge snelheid langs zowel de maan als de aarde op weg naar de planeet Jupiter. De sonde Juice, die anderhalf jaar geleden de ruimte in werd geschoten, wint door de geplande manoeuvre aan snelheid. De sonde moet Jupiter in juli 2031 bereiken.

