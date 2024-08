NOS Plukkers uit Polen aan het werk in de perenboomgaard van teler Marc André de la Porte

NOS Nieuws • vandaag, 04:37 Extreem weer steeds groter probleem voor Nederlandse appels en peren

Het duurt niet lang meer voordat de nieuwe oogst Nederlandse appels en peren in de schappen ligt. Vanaf deze week beginnen zo'n 1100 telers met plukken. De verwachting is wel dat er een stuk minder peren bij zullen zitten. Uit de oogstraming van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en branchevereniging GroentenFruit Huis blijkt dat de perenoogst bijna tien procent minder zal zijn dan vorig jaar.

Naar schatting zal er 327 miljoen kilo peren worden geoogst, tegenover 358 miljoen kilo vorig jaar. De kleinere oogst is met name het gevolg van het grillige weer in het voorjaar, zeggen de groente- en fruitorganisaties. De afwisseling van warme, koude en natte dagen waarop soms ook nog eens hagel viel, was niet goed voor het fruit.

De appeloogst lijkt minder te verschillen van die in 2023, er wordt naar verwachting ongeveer een procent minder appels geplukt. Maar de oogst lag vorig jaar al een stuk lager dan het jaar daarvoor. Onder meer door een keverplaag daalde de appeloogst toen met 15 procent. Door het slechte weer is het dus ook niet gelukt om weer op het oude niveau te komen.

"De oogst van beide fruitstukken is minder dan het langjarig gemiddelde", zegt NFO-voorzitter Ron Mulders. "Appels en peren hebben net andere bloeiperiodes, die van de peer is bijvoorbeeld wat later. Door de timing van het slechte weer kan de ene vrucht er dus meer last van hebben dan de ander."

Nattigheid

Appel- en perenteler Marc André de la Porte uit Dreumel - in het Land van Maas en Waal - gaat uit van een nog iets groter verlies. "Normaal haal ik hier 1,5 miljoen kilo peren en appels binnen, maar dit jaar kom ik, denk ik, niet verder dan 1,3 miljoen kilo. We hebben een lastig groeiseizoen gehad. Het was veel te nat. De maat van de vruchten is dan kleiner en dat heeft veel invloed op de kilo's die we binnen halen."

André de la Porte, die de oogst dit jaar binnenhaalt met circa dertig plukkers uit Polen, zegt dat het natte weer dit jaar vooral invloed had op peren. "Maar het heeft ook met de opbrengst van vorig jaar te maken. Toen was de appeloogst ook al minder, terwijl er een behoorlijke perenoogst was."

Tegen die nattigheid valt niet veel te doen, vertelt de teler. "Een oplossing is in ieder geval het waterpeil op het juiste niveau houden. Maar als er zoveel valt als de afgelopen maanden... daar helpt niet zoveel tegen. We kunnen geen dak aanbrengen hier, hè."

"Als het zo blijft doorgaan met de klimaatverandering, gaan we op sommige plekken boomgaarden verliezen", stelt hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan houdt het ook voor mij een keer op."

Europa

In de oogstraming voor heel Europa doen peren het juist wat beter dan vorig jaar. Dat komt vooral door het herstel van de perenproductie in Italië. Italiaanse telers hadden vorig jaar een misoogst.

De appel doet het daarentegen minder goed. De verwachting van de World Apple and Pear Association (WAPA) is dat er in Europa elf procent minder appels geoogst zullen worden.

Dat is opnieuw te verklaren door het slechte voorjaarsweer, waar vooral Polen, Hongarije, Tsjechië en Oostenrijk veel last van hadden. Mulders: "In Zuid- en Oost-Europa is het grillige weer al een groter probleem dan bij ons, waardoor hele oogsten wegvallen. Dit begint nu langzamerhand ook in Nederland een rol te spelen."